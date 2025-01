Vuurwerkverbod massaal genegeerd in Utrecht

Met champagne, maar ook met vuurwerk en autobranden is het nieuwe jaar ingeluid in Utrecht. Het vuurwerkverbod werd massaal genegeerd. Later vandaag komt de gemeente met meer informatie over het verloop van de oudjaarsnacht.

Update: Tijdens de jaarwisseling in Utrecht zijn 43 auto’s beschadigd geraakt bij in totaal 38 branden.

Utrecht had afgelopen jaarwisseling voor het eerst een stedelijk afsteekverbod voor vuurwerk. Afsteken mocht niet meer, maar omdat er geen landelijk verbod is, kon de verkoop van vuurwerk wel doorgaan. De gemeente gaf eerder ook toe dat het verbod moeilijk te handhaven is. Dat bleek afgelopen nacht dan ook, het vuurwerkverbod werd massaal genegeerd.

Nieuw dit jaar was het aftelmoment op het Jaarbeursplein. Om 21.30 uur startte daar het programma waar plek was voor enkele duizenden mensen.

De jaarwisseling is ook een nacht waar hulpdiensten het altijd erg druk hebben. Afgelopen nacht gingen ook de nodige voertuigen in vlammen op. De Mobiele Eenheid was kort aanwezig in Kanaleneiland om escalatie te voorkomen toen het even onrustig was.

De gemeente Utrecht komt in de loop van de ochtend met een eerste terugblik op het verloop van oud en nieuw en de inzet van hulpdiensten.