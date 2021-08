VVD en Stadsbelang willen Utrechts fietspad vernoemen naar succesvolle wielrenster Annemiek van Vleuten

De Utrechtse fracties van VVD en Stadsbelang willen graag een fietspad vernoemen naar wielrenster Annemiek van Vleuten. De partijen hopen dat de gemeente Utrecht wil nadenken over zo’n fietspad in Vleuten, Van Vleutens geboortedorp, of Utrecht.

Aanleiding voor de vragen van de partijen is de succesvolle carrière van Annemiek van Vleuten (38), die vorige week nog een gouden en zilveren medaille wist te winnen op de Olympische Spelen in Tokio. “Utrecht heeft een goed gebruik Utrechtse atleten te eren, door middel van het vernoemen van plantsoenen, straten en bruggen naar Utrechters die bijzondere sportprestaties hebben geleverd.”

De twee fracties zien dan ook graag dat er een Annemiek van Vleuten-fietspad in Vleuten of Utrecht komt. Ook willen ze graag dat het fietspad zo wordt ingericht dat het verwijst naar de successen van Van Vleuten. Ze denken daarbij aan onder meer een startstreep, afstandsstrepen, een finishlijn en een bordje met informatie over Annemiek van Vleuten.

Of het Annemiek van Vleuten-fietspad er komt en waar het dan moet komen te liggen, is nog even afwachten. Het college van B&W moet de vragen van de Utrechtse VVD en Stadsbelang Utrecht nog beantwoorden.