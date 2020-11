VVD en Student & Starter: Utrecht moet stappen maken op gebied van cybercrime, sociale media en digitale informatie

De ongeregeldheden met jongeren in Utrechtse wijken van afgelopen zomer, die veelal online werden georganiseerd, (des)informatie over corona op het web en toenemende digitale fraude laten zien dat kennis over online platforms voor zowel inwoners als de gemeente steeds belangrijker wordt. De gemeente heeft voor de komende jaren dan ook 200.000 euro per jaar beschikbaar gesteld om de digitale informatiepositie in Utrecht te verbeteren. Maar waar dat geld heen moet is nog niet duidelijk. De VVD en Student & Starter roepen morgen tijdens het debat over de begroting het college op om aan de slag te gaan.

De burgemeester in Utrecht gaat over openbare orde, en dan vooral openbare orde in de fysieke wereld. De digitale wereld wordt echter steeds belangrijker. VVD-raadslid Queeny Rajkowski: “We zien natuurlijk ook dat de online- en offlinewereld steeds meer in elkaar overlopen. Bij de rellen van afgelopen zomer zagen we dat er online werd opgeroepen om te rellen terwijl informatie uit de wijk juist suggereerde dat het rustig zou blijven. Daardoor werd het flink onderschat en kon het zo uit de hand lopen.”

Ook corona zorgt ervoor dat we veel meer online zijn. “Niet alleen is het daarom belangrijker geworden voor de gemeente om goed digitaal informatie te versturen, ook nemen problemen als fraude of juist desinformatie toe”, aldus Rajkowski. “Dit terwijl er juist ook kansen liggen. Wellicht loopt de wetgeving nog wat achter, omdat de burgemeester voornamelijk verantwoordelijk is voor de fysieke stad en niet voor de onlinewereld, maar het is nu tijd om stappen te maken.”

Plannen

De gemeente ziet dit ook en heeft de komende jaren 200.000 euro per jaar beschikbaar gesteld om de digitale informatiepositie te verbeteren. Na een vraag van Student & Starter liet het college weten dat ze nog niet weten hoe ze dit precies gaan besteden.

VVD en Student & Starter hebben een goed voorbeeld gezien in Breda. Daar heeft de gemeente in samenwerking met politie, bedrijfsleven en de Avans Hogeschool het project Digitale Buurtambassadeur opgezet. Hierbij worden ongeveer dertig bewoners opgeleid tot buurtambassadeur Cybercrime. Zij zijn een schakel op het gebied van cybercrime tussen bewoners en de gemeente, om zo van elkaar te leren om de digitale weerbaarheid te vergroten.

Rajkowski: “Het is een mooi voorbeeld, waar we in Utrecht van kunnen leren. Wij gaan morgen het college dan ook oproepen om te kijken naar het project en vragen of we concrete plannen kunnen gaan maken voor Utrecht. Buurtbewoners zien misschien meer wat er online in hun wijk gebeurt, van vuurwerk afsteken tot sexting. Het is goed dat er buurtgericht gewerkt wordt en goed contact is met de bewoners.” Het VVD-raadslid benadrukt ook dat dit niet direct het ei van Columbus is: “Maar het is een aanzet om te beginnen. Er gebeurt online een hele hoop in de stad, we moeten dan ook werken aan de informatiepositie van zowel de gemeente als de bewoners.”