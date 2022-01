VVD in Utrecht wil meer informatie en cijfers over incidenten tijdens jaarwisseling in de stad

De Utrechtse fractie van de VVD wil meer informatie over hoe de jaarwisseling in Utrecht is verlopen. Burgemeester Dijksma kwam op 1 januari al met cijfers over onder meer het aantal aanhoudingen en autobranden, maar de VVD komt dinsdag met nog een aantal aanvullende vragen.

Net als vorig jaar gold er deze jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod om de druk op de zorg beheersbaar te houden. Ondanks dit verbod werd in Utrecht op verschillende plekken vuurwerk afgestoken. Ook waren er volgens de gemeente ‘veel’ incidenten die gerelateerd zijn aan (zwaar) vuurwerk. Wel lag het aantal incidenten in de stad lager dan voorgaande jaren.

“Wij zijn trots op alle hulpverleners, veiligheidsprofessionals en vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het zo veilig en fijn mogelijk laten verlopen van deze jaarwisseling”, schrijft Tess Meerding (VVD) onder meer. De partij benadrukt het belangrijk te vinden dat er een duidelijk beeld is van hoe de jaarwisseling precies is verlopen en waarom het dit jaar relatief rustiger was dan andere jaren. Die informatie is volgens de VVD nodig om te kunnen leren voor komende jaarwisselingen.

De partij wil dan ook weten of er geweld tegen hulpverleners heeft plaatsgevonden en of daarvoor verdachten zijn opgepakt. Ook is een van de vragen of de inzet van politie en vrijwilligers tijdens deze jaarwisseling verschilt van andere jaren.

De gemeente heeft vorige jaren in aanloop naar de jaarwisseling waarschuwingsbrieven gestuurd naar potentiële relschoppers en hun ouders. Aan sommige anderen werd zelfs een gebiedsverbod opgelegd. Meerding vraagt het college dan ook of dat afgelopen jaarwisseling weer is gebeurd.

Branden

De VVD heeft ook vragen over de schade aan de openbare ruimte en privé-eigendommen. Zo waren er verschillende autobranden en ontstond schade aan straatmeubilair, bushokjes en afvalcontainers.

Meerding wil onder meer weten hoeveel autobranden er precies zijn geweest, of er aangifte is gedaan en of er mensen voor zijn opgepakt. Verder vraagt de VVD zich af of in Utrecht net als vorig jaar drones van Defensie zijn ingezet. Die drones moeten het opsporen van daders van autobranden makkelijker maken.

BOKS

In Overvecht ging de meidenhuiskamer van Jongerenwerk Utrecht, een samenwerking met jongerencultuurhuis BOKS, in vlammen op. “Zijn er mensen aangehouden voor de brandstichting/explosie bij het BOKS jongerencultuurhuis? Zo nee, is het college het met de VVD eens dat het prioriteit heeft de daders (indien mogelijk) te vinden en de schade op hen te verhalen?”

Andere schade

De VVD stelt niet alleen vragen over branden, maar wil ook weten hoeveel schade er in totaal is aangericht en hoe zich dat verhoudt tot de afgelopen drie jaar. Ook wil Meerding weten hoe tegen vernielingen is opgetreden. Om dat te kunnen beoordelen wil ze cijfers zien over het aantal boetes dat is uitgeschreven voor vernieling. De VVD vraagt zich verder af of het gelukt is om de schade die ‘vandalen aanrichten aan (gemeentelijke eigendommen)’ te verhalen bij de daders.