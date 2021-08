VVD: ‘Laat Utrechtse ondernemers op rustige momenten weer reclameborden buitenzetten’

De Utrechtse fractie van de VVD vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat winkeliers in de binnenstad op rustige momenten geen uitstallingen en reclameborden voor de deur mogen plaatsen. Volgens raadslid Martijn van Dalen zijn deze reclameborden voor sommige ondernemers noodzakelijk om klanten binnen te krijgen.

In de Utrechtse binnenstad zijn in de loop van 2020 allerlei coronamaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen de stad veilig kunnen bezoeken. Zo is bijvoorbeeld het voetgangersgebied vergroot, geldt in sommige straten op drukke momenten eenrichtingsverkeer en ligt er een voetgangersrotonde.

Een andere maatregel om bezoekers meer ruimte te geven is het verbod op uitstallingen. Winkeliers mogen daardoor bijvoorbeeld geen reclameborden voor de deuren plaatsen. Van Dalen roept nu via schriftelijke vragen op daar verandering in te brengen.

“Zeker in straten waar het trekken van klanten via reclameborden noodzakelijk is om klanten binnen te krijgen en na een financieel zware lockdown weer wat omzet te kunnen genereren”, is te lezen in de vragen van de VVD’er.

Flexibel

Van Dalen roept dan ook op om het permanente verbod af te schaffen en het beleid omtrent de uitstallingen mee te laten bewegen met de drukte in de stad. “Door flexibel toe te staan dat uitstallingen en reclameborden worden neergezet, wordt slim gebruik gemaakt van de openbare ruimte en krijgen winkeliers op rustige momenten de gelegenheid om via bijvoorbeeld reclameborden klanten te trekken.”

De politicus benadrukt tot slot dat er altijd voldoende ruimte moet zijn voor voetgangers. Niet alleen zodat er voldoende afstand gehouden kan worden, maar ook voor personen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen lopen.