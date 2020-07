De provincie Utrecht is bezig met het maken van een digitale kaart van de regio, waarop bewoners via de kleuren groen, rood en oranje kunnen zien welke plekken rustig of juist (te) druk zijn. Het doel is om mensen op een veilige te verspreiden.

De verwachting is dat veel mensen dit jaar vakantie vieren in eigen land of zelfs stad. De afgelopen tijd wordt het alweer drukker en drukker in winkelstraten en recreatiegebieden, waardoor het moeilijker is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Daarom werkt de provincie Utrecht nu samen met gemeenten om drukke locaties en rustigere alternatieven vast te leggen.

Veiligheid

‘’We zijn blij dat inwoners en bezoekers er in onze regio weer op uitgaan, dat is ook belangrijk voor de ondernemers in de recreatiesector en horeca die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Het is natuurlijk wel belangrijk dat dit veilig gebeurt’,’ Aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde Recreatie en Toerisme.

Wanneer de kaart precies wordt gepubliceerd is nog niet duidelijk, maar hij moet deze zomer al te zien zijn op bestaande toeristische websites. Op de kaart zijn straks drie verschillende kleuren te zien. De kleur groen op de kaart geeft een rustige plek weer, oranje een drukkere locatie en rood een (te) drukke.

Nieuwe plekken ontdekken

Naast het spreiden van de drukte moet de digitale kaart ook juist drukte gaan voorkomen. Door mensen rustige fiets- en wandelroutes en andere recreatieplekken in de provincie te tippen. Provincie Utrecht werkt hiervoor samen met gemeenten en ondernemers. Schaddelee: ‘’Zo ontdek je de mooiste plekken in de provincie waar je anders misschien nooit zou komen.’’