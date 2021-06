Waar moet de nieuwe middelbare school in Leidsche Rijn of Vleuten-De Meern gebouwd worden?

Er moet een nieuwe middelbare school komen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, maar waar moet deze worden gebouwd? De gemeente Utrecht heeft vier locaties op het oog waar een school voor 1.000 leerlingen gebouwd zou kunnen worden.

Het aantal inwoners en middelbare scholieren in de gemeente blijft de komende jaren groeien. De gemeente verwacht dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in de periode 2019 tot 2035 stijgt met 5.000 jongeren.

In Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn wordt een stijging van ongeveer 1.500 leerlingen verwacht. De bestaande scholen voor voortgezet onderwijs hebben niet genoeg ruimte voor al deze scholieren.

Locaties

“Dus om ervoor te zorgen dat in ieder deel van de gemeente voldoende aanbod is, is het nodig om een nieuwe middelbare school te bouwen in Vleuten-De Meern of Leidsche Rijn”, aldus de gemeente.

Er wordt momenteel gezocht naar een nieuwe plek waar ruimte is voor 1.000 leerlingen op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Daarnaast moet er ook plek zijn voor drie gymzalen. Onderzoek naar een nieuwe plek heeft vier locaties opgeleverd. Deze liggen aan de Ten Veldestraat, Boteyken, Hindersteinlaan en Burgemeester Verderlaan.

De gemeente vraagt vervolgens aan inwoners om mee te denken over die mogelijke locaties. “Graag horen wij van u welke mogelijkheden en beperkingen u bij elk van de locaties ziet.” Utrechters kunnen tot 14 juli reageren via een speciaal ingerichte website.