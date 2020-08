Waarom hebben Utrechters nog steeds een pasje nodig voor sommige ondergrondse containers?

Het pasjessysteem voor de ruim 2.500 ondergrondse containers in Utrecht is begin dit jaar afgeschaft. Voorheen had iedereen een pasje nodig om zijn afval te dumpen. Toch zijn er nog steeds containers waarbij Utrechters een pasje nodig hebben, waarom is dit eigenlijk zo?

In een groot deel van de stad zijn ondergrondse containers geplaatst, en in meerdere wijken komen er nog containers bij. Met de ondergrondse containers verdwijnt de grijze kliko voor restafval en de vuilniszak steeds meer uit het straatbeeld.

Met het gebruik van de ondergrondse containers werd ook een pasjessysteem ingevoerd, waarbij bewoners een pasje kregen om een specifieke container in de buurt te openen. Dit was onder meer ingevoerd omdat de vrees bestond dat bedrijven veel afval zouden dumpen in de containers, en dat mogen ze niet.

Pasje nodig

Na onderzoek bleek dat dit toch wel meeviel en werden de pasjes afgeschaft. Toch zijn er nog tientallen containers die niet opengaan zonder pasje, en daar is ook een reden voor. De gemeente plaatst namelijk vaker perscontainers. Er zijn er nu ongeveer 80 en daar komen er binnenkort nog 70 bij. Voor deze containers blijft een pasje nodig.

Omdat er bewegende onderdelen in deze containers zitten, waarbij het afval geperst wordt, zijn ze beter beveiligd tegen inklimmen. Zo zijn de inwerpopeningen voorzien van scherpe punten en moeten gebruikers een pasje hebben. In tegenstelling tot bij het eerdere systeem is elk pasje met een RFID- of NFC-chip te gebruiken. Dus ook een pinpas, OV-chipkaart en sommige mobiele telefoons zijn te gebruiken.