Waarom heeft het hypermoderne gebouw van het RIVM in Utrecht een oude toegangspoort?

Het RIVM krijgt een hypermodern en energiezuinig gebouw op het Utrecht Science Park, maar in de muur die het terrein van de buitenwereld scheidt is een oude deur te zien. Een woordvoerder van het instituut laat weten dat dit de oude toegangspoort is tot het ‘Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht’ dat ooit aan de Catharijnesingel was te vinden.

In 1909 werd Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht opgericht in het gebouw Sterrenbos. Een kleine groep onderzoekers was destijds bezig om ziektes als cholera, difterie, tuberculose en tyfus te bestrijden. “Levens redden was hun belangrijkste drijfveer. Eerst lag de focus op vaccins, maar het takenpakket werd steeds breder”, zegt een woordvoerder van het RIVM.

Vanaf 1934 werd de naam daarom gewijzigd naar Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) en vijftig jaar later, in 1984 besloot Den Haag dat er nog meer taken bijkwamen waardoor de naam werd aangepast naar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut verhuisde naar Bilthoven en Sterrenbos werd afgebroken. De toegangspoort werd echter bewaard en ook deze ging naar Bilthoven. Inmiddels wordt al jaren gebouwd aan een nieuw kantoor voor het RIVM. Dit project bevindt zich in de laatste fase en de verwachting is dat het instituut halverwege dit jaar verhuist.

De oude toegangspoort is inmiddels alweer teruggekeerd naar Utrecht. “De poort heeft op ons terrein in Bilthoven een prominente plaats gehad die vaak als achtergrond op veel foto’s met (inter)nationale prominenten. En nu heeft deze – ook ter decoratie – weer een plek gekregen bij ons nieuwe pand op het Utrecht Science Park.”