Waarom heeft niet al het rode asfalt in Utrecht dezelfde tint?

Er is weer een prachtig stukje rood asfalt aan Utrecht toegevoegd. De rode loper, zoals de gemeente schrijft, is uitgerold voor fietsers bij de Stationspleinstalling aan de kant van het Moreelsepark. Maar, zo vraagt iemand op Twitter zich af, waarom zijn er zo veel verschillende soorten tinten rood asfalt in de stad?

Rood asfalt wordt al heel lang gebruikt, vooral om fietspaden aan te duiden. Omdat de gemeente Utrecht fietsers graag comfortabel door de stad ziet rijden zijn er de afgelopen jaren een hoop kilometers rood asfalt bijgekomen.

Wat opvalt is dat die verschillende stukken rood asfalt niet allemaal dezelfde tint hebben. Ook Alan Hoekstra vroeg zich op Twitter af wat de reden daartoe is. De gemeente laat weten dat er een periode is geweest dat er kwaliteitsproblemen waren met de rode kleurstof dat gebruikt wordt om het rode asfalt te maken. Daarom zijn er verschillende tinten rood gebruikt. Uiteindelijk is daar in 2018 wel een oplossing voor gevonden en is daarmee ook een vaste kleur rood vastgesteld voor Utrecht.

Maar daarmee is het verschil nog niet volledig ten einde. Er wordt in de stad namelijk asfalt gebruikt dat gemaakt is door verschillende producenten, en die hebben ook allemaal een eigen recept. Daarmee kunnen er toch kleine verschillen mogelijk blijven.