Waarom klimaatactivisten van Tyre Estinguishers autobanden van Utrechtse SUV’s leeg laten lopen

In de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 januari lieten klimaatactivisten banden leeglopen van meerdere SUV’s in Utrecht. Het blijkt een actie te zijn van een groep klimaatactivisten genaamd Tyre Extinguishers. Wie zijn Tyre Extinguishers en wat willen zij precies?

De Tyre Extinguishers zijn klimaatactivisten die als doel hebben om het zo moeilijk mogelijk te maken voor mensen om een SUV in de stad te hebben. Op hun website benadrukken de Tyre Extinguishers dat ze in schone en veilige steden willen leven. Daar is volgens hen geen ruimte voor een SUV.

De activisten zijn namelijk van mening dat SUV’s (sports utility vehicles) een ramp zijn voor het klimaat. Door de banden niet lek te prikken, maar leeg te laten lopen, willen ze zo ongemak voor SUV-bezitters creëren, in de hoop dat zij hun auto van de hand doen.

Briefjes

Onder de ruitenwissers van de leeggepompte SUV’s in Utrecht vonden de autobezitters een briefje van de actiegroep. Hierop stond dat de Tyre Extinguishers “één of meerdere van uw banden leeggepompt. Je zult boos zijn, maar vat het niet persoonlijk op. Jij bent het niet, het is jouw auto. SUV’s en 4×4’s zijn een ramp voor het klimaat”.

Naast dat de Tyre Extinguishers vanwege milieuoverwegingen actievoeren, doen ze dit ook vanwege de veiligheid. Zo staat er op de briefjes: “SUV’s veroorzaken meer luchtvervuiling dan kleinere auto’s. SUV’s hebben meer kans dan normale auto’s op ongelukken waarbij mensen om het leven komen.”

Oproep

Op de website geeft Tyre Extinguishers aan dat ze zelf geen leider hebben. Iedereen die dezelfde motieven nastreeft kan zich zo noemen. Er is zelfs een handleiding hoe zulke acties uitgevoerd moeten. Stap 5 is ervoor zorgen dat de media over de acties bericht, wat sinds de actie in Utrecht ook meerdere keren gedaan is.