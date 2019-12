Waarom staan er al maanden hekken in Stationspleinstalling?

Er staan al maanden hekken in de moderne Stationspleinstalling om fietsers de juiste kant op te dirigeren. Volgens NS gaat het om een tijdelijke maatregel om gebruikers te laten wennen aan de route die fietsers moeten volgen in de stalling.

Utrecht heeft sinds augustus de grootste fietsenstalling ter wereld. Het is een ‘architectonisch kunstwerkje’ en won dan ook verschillende bouw- en architectuurprijzen. Het is ook de enige fietsenstalling in de stad waarin gefietst mag worden en waar zelfs een doorgaand fietspad is aangelegd.

Sinds de opening van het tweede gedeelte van de stalling staan er echter ook tal van hekken. Deze zouden nodig zijn om fietsers te juiste kant op te leiden. De NS spreekt van een gewenningsperiode voor de gebruikers.

De hekken staan aan één zijde van de fietsenrekken op de eerste verdieping en moeten voorkomen dat fietsers hier het fietspad opgaan. Fietsers bleken namelijk regelmatig tegen het verkeer in te fietsen als ze aan deze zijde het fietspad opdraaiden. De stalling heeft op elke verdieping een rondlopend eenrichtingsverkeer fietspad.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Reactie architect

Architect Joost Ector geeft uitleg: “In het ontwerpproces hebben we in samenwerking met verkeerskundigen gezocht naar de beste manier om een veilige en ordentelijke verkeersafwikkeling tot stand te brengen. Die hebben we ook gevonden, maar – en dat zal elke verkeerskundige beamen – geen enkele oplossing is volledig ‘foolproof’.”

Net als op een rotonde moeten fietsers in de stalling wel de juiste kant op rijden: “Als je linksaf wilt, dan moet je eigenlijk driekwart rond, maar als iemand daar niet aan mee wil werken (omdat je inderdaad sneller bent als je tegen de stroom in rijdt) dan is daar niet heel veel aan te doen.”

Om gebruikers de juiste kant op te sturen heeft de beheerder van de stalling de hekken neergezet. De NS laat weten dat het waarschijnlijk om een tijdelijke maatregel gaat. De architect weet niet of de hekken de beste oplossing zijn: “Sociale controle is naar onze mening effectiever. Daarom zouden wij die hekken liever niet zien, maar die keus is natuurlijk in eerste plaats aan de eigenaar van de garage.”

De NS weet niet hoe lang de hekken nog blijven staan.