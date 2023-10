Waarom wil de Universiteit Utrecht een groter kippenverblijf bouwen?

De Universiteit Utrecht wil een groot kippenverblijf gaan bouwen. Op dit moment heeft de universiteit plek voor een paar honderd kippen, maar er is recent een vergunning afgegeven voor de bouw van een verblijf van 2952 kippen. Wat gaat de universiteit met de kippen doen?

De vergunningsaanvraag riep de nodige vragen op, Partij voor de Dieren vroeg bij het college om opheldering over wat precies de plannen zijn. Die vragen zijn nu beantwoord.

Duidelijk is dat er nieuwbouwplannen liggen waarin gesproken wordt over een verblijf voor 1580 kippen. Het aantal van 2925 is aangevraagd in de vergunning als maximum, om zo ruimte te hebben voor uitbreiding mocht dat in de toekomst nodig zijn.

De kippen gaan gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden en voor onderzoek naar gezondheid en welzijn van de dieren. Een klein deel van de kippen, zo’n 150 vallen onder de Wet op de dierproeven – omdat er bij die dieren een ‘lichte mate’ van ‘ongerief’ kan optreden.

Onderzoek

De flinke uitbreiding van het aantal kippen is volgens de universiteit nodig omdat er grote maatschappelijke behoefte is aan onderzoeksresultaten. Er zijn actuele vraagstukken ‘zoals het veranderende klimaat en de transities naar meer circulaire landbouw en extensievere veehouderij’. Daarnaast moet er meer geleerd worden over infectieziektes en de risico’s voor de volksgezondheid.

Daarnaast gaat er onderzoek gedaan worden op het gebied van dierenwelzijn. De universiteit schrijft daarover: “Goede dierwelzijnspraktijken verminderen niet alleen onnodig lijden, maar helpen ook om dieren gezonder te maken.” In het nieuwe verblijf wil de universiteit “innovatieve methodes ontwikkelen om gedrag en welzijn van pluimvee automatisch te monitoren, bijvoorbeeld met behulp van camera’s. Deze methodes zullen vervolgens in de praktijk worden getest en worden ingezet om de kwaliteit van leven van deze dieren te verbeteren.”

De Partij voor de Dieren vroeg het college nog of er iets gedaan kan worden tegen de komst van de grotere stal. De gemeente laat weten dat de vergunningsaanvraag past binnen het bestemmingsplan en ook aan alle andere wettelijke eisen voldoet, daarom kan de aanvraag niet geweigerd worden.