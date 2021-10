Waarom zijn sommige openbare toiletten van de gemeente Utrecht gratis en andere niet?

Iedereen heeft ze weleens nodig en op het moment dat ze het meest van pas komen, zijn ze niet in de buurt: openbare toiletten. De gemeente Utrecht besloot in 2019 dat dat anders moest en wilde meer openbare toiletten in de stad, zodat niemand zich meer zorgen hoeft te maken dat er geen in de buurt is. Veel van die toiletgebouwtjes zijn gratis toegankelijk, maar onder meer in de net geopende fietsenstalling House Modernes moet een toiletbezoekje worden afgerekend. Hoe zit dat?

Onder meer mensen met een beperking, ouderen en ouders vroegen al jaren om betere voorzieningen, zodat zij gemakkelijker de deur uit kunnen en niet bang hoeven te zijn dat er geen toilet in de buurt is. De gemeente wilde daarnaast de overlast van wildplassen terugdringen.

Op pleinen en in drukke parken moesten daarom meer openbare toiletten komen, was de conclusie. De gemeente streeft er sindsdien naar dat mensen in de stad binnen 250 meter loopafstand een openbaar toilet kunnen vinden, is te lezen in de nota ‘Utrecht op het gemak’.

Gratis of betaling?

De afgelopen tijd zijn daarom op verschillende plekken in de stad openbare toiletten gebouwd. Onder meer Park Lepelenburg en het Griftpark kregen een gratis toegankelijk toiletgebouw en op vier plekken in de stad zijn zogenoemde uriliften geplaatst, die tijdens uitgaansuren te gebruiken zijn en de rest van de tijd ondergronds zijn.

Vorige week kwam er weer een nieuw openbaar toilet bij. Fietsenstalling House Modernes aan de Lange Viestraat heeft namelijk niet alleen fietsparkeerplaatsen, maar ook toiletten. Die wc’s zijn, net als veel andere toiletten in fietsenstallingen, alleen toegankelijk tegen betaling. Bijkomende moeilijkheid is dat alleen betaald kan worden met muntgeld.

Geen strikt beleid

Volgens de gemeente is niet strikt vastgelegd wanneer een openbaar toilet gratis is en wanneer er voor betaald moet worden. “Het is situatie-afhankelijk. We streven ernaar om toiletvoorzieningen te plaatsen die zonder betaling gebruikt kunnen worden. Echter, het kan zijn dat vanwege omstandigheden wordt besloten om betaling in te voeren”, aldus een woordvoerder.

Dat gebeurt bijvoorbeeld om oneigenlijk gebruik van de toiletvoorziening te voorkomen. “Dit is ook de reden dat bezoekers bij openbare fietsenstallingen alleen gebruik kunnen maken van de toiletvoorziening door betaling (muntslot). Daar liggen mindere ervaringen in het verleden aan ten grondslag.”