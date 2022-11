‘Waarschijnlijk bijna alle medewerkers Hogeschool Utrecht slachtoffer van hackers’

Van vrijwel alle medewerkers van de Hogeschool Utrecht (HU) zijn gegevens buitgemaakt en op het dark web gepubliceerd na de hack bij het bedrijf ID-ware. Dat meldt Trajectum, het onafhankelijke nieuwsplatform van de hogeschool.

Behalve de gegevens van de huidige medewerkers, zijn er ook gegevens van oud-medewerkers en student-medewerkers buitgemaakt. Het is nog onduidelijk om hoeveel personen het precies gaat, laat HU-woordvoerder Seger Pijnenburg weten in een brief aan het personeel en de studenten van de HU.

Aanvallers wisten de servers van het it-bedrijf ID-Ware te kraken. Zo kregen ze de gegevens van zo mogelijk duizenden (Rijks)ambtenaren, docenten en studenten van verschillende instellingen in handen. Dat werd zo’n twee weken geleden bekend. De omvang van de hack was toen echter nog niet bekend.

Onderzoek

Inmiddels is duidelijk dat er dus ‘massaal persoonsgegevens ontvreemd zijn’. Trajectum meldt dat het waarschijnlijk zelfs om data van bijna alle HU-medewerkers gaat. De hogeschool doet nog steeds verder onderzoek naar de omvang van de hack.