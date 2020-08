Het kabinet gaat mogelijk vanavond bekendmaken dat de introductieweken voor nieuwe studenten dit jaar niet door kunnen gaan. Het zou een te groot gezondheidsrisico met zich meebrengen in de verspreiding van het coronavirus. Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid een persconferentie waarin een definitief besluit wordt verwacht.

Introductieweken vinden ieder jaar rond het einde van de zomer plaats in verschillende studentensteden in Nederland. Zo zou de Utrechtse Introductie Tijd (UIT-week) dit jaar van 10 tot en met 12 augustus zijn. Het is een belangrijk moment voor beginnende studenten om een nieuwe stad te leren kennen en andere jongeren te ontmoeten, voor zij aan hun studie beginnen.

Eerder deze week werd nog bekend dat de gemeente strikte afspraken had gemaakt met studentenorganisaties om de introductie veilig te laten verlopen.

Maar dit jaar gaan de introductieweken mogelijk niet door. Dat lieten bronnen rond het kabinet gisteren weten aan RTL Nieuws en NOS. Studenten worden door het kabinet als een risicogroep gezien in de verspreiding van het coronavirus en handhaving van de maatregelen zou te moeilijk zijn tijdens de introductieweken.

Of de UIT-week en andere introductieweken kunnen doorgaan of niet wordt vanavond om 19.00 uur bekendgemaakt in een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen.