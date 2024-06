Waarschuwingsborden alcoholverbod in Utrecht bleken er niet voor Koningsdag te staan

Nog even terugkomend op de vragen over de waarschuwingsborden voor het alcoholverbod in Utrecht, die bleken er niet specifiek voor Koningsdag te staan. Dat laat de gemeente weten op vragen van meerdere politieke partijen.

In Utrecht stonden in de week voor Koningsnacht en – dag waarschuwingsborden om voorbijgangers te wijzen op het alcoholverbod in de binnenstad. Politieke partijen D66, VVD, Volt, Student & Starter, Horizon en UtrechtNu! wilden van het college van B&W weten of de gemeente van plan was om bezoekers van de oranje festiviteiten te beboeten voor het drinken van een biertje op straat.

De gemeente laat nu weten dat de borden op 23 april al waren weggehaald, en dat ze niet bedoeld waren voor Koningsnacht- en dag. Al begrijpt het college wel de verwarring. De tekstkarren stonden er om uitgaansoverlast tegen te gaan.

In Utrecht wordt tijdens Koningsnacht- en dag normaliter geen boetes uitgeschreven als iemand rustig een biertje drinkt op straat op een plek waar dat niet mag, alleen bij excessen, onveilige situaties en hinderlijk gedrag wordt er opgetreden. Volgens bovengenoemde partijen moet dat zo blijven, en daarom stelden ze daags voor de festiviteiten vragen over de waarschuwingsborden.

Het college van B&W laat nu ook weten: “Tijdens de Koningsdag ligt de prioriteit bij het faciliteren van de vrijmarkt en het tegengaan van excessen zoals hinderlijk gedrag, wildplassen en baldadigheid.”

Algemeen

In tegenstelling tot wat mensen nog weleens denken is er geen landelijk verbod op het nuttigen van alcohol op straat. Gemeenten nemen vaak wel gebieden op in de lokale regelgeving waar drinken op straat niet is toegestaan. Dat is ook in Utrecht zo. Het alcoholverbod geldt bijvoorbeeld in een groot gedeelte van de binnenstad, maar ook rond wijkwinkelcentra geldt soms zo’n verbod. De locaties zijn hier te vinden.