Waarschuwingsborden in Utrechtse wijk Oog in Al moeten overlast terugdringen

De overlast in onze mooie wijk is de laatste tijd flink toegenomen. Dit zal meerdere oorzaken hebben zoals de corona maatregelen, het mooie weer en de vakantietijd. Toch wel erg vervelend als dit voor je woning plaatsvindt en je (nacht)rust verstoord wordt. We merken dat er snachts veel mensen actief zijn en elkaar opzoeken. We zien het op diverse plekken in de wijk gebeuren, maar het Herderplein, Keulsekade, 24 Oktoberplein en het Rachmaninoffplantsoen springen er uit. In samenwerking met de @gemeenteutrecht zijn er op een aantal plekken borden geplaatst om hier aandacht voor te vragen. Bij overlast zal er dan ook worden opgetreden. #Utrecht #politie #wijkagenten #ooginal #overlast