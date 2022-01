Wachtenden voor vaccinatie bij Jaarbeurs per ongeluk weggestuurd

Meerdere mensen die in de wachtrij stonden voor een coronavaccinatie bij de Jaarbeurs werden maandag weggestuurd omdat de locatie ontruimd moest worden. Al snel bleek het om loos alarm te gaan, maar dat bericht kwam voor sommigen te laat.

Er worden zo’n 20.000 prikken per dag gezet op de locatie Jaarbeurs. Dat leidt soms tot lange rijen, maar maandag was er een heel ander probleem. Vanwege een alarm bij Kinepolis moest de boel ontruimd worden, maar wat toen nog niet duidelijk was bij de GGD was dat het om een oefening ging.

Volgens de GGD is de vaccinatielocatie zelf niet ontruimd. Alleen de mensen die buiten in de rij stonden te wachten zijn uit voorzorg gevraagd te vertrekken. Hoeveel mensen zonder prik huiswaarts zijn gekeerd, is nog niet duidelijk.

De oproep van de GGD aan deze mensen is nu om terug te komen naar de priklocatie. Hier kunnen ze alsnog het vaccin in ontvangst nemen.