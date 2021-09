Waku Waku blijft bij principes tijdens rechtszaak tegen gemeente; vanmiddag nog uitspraak

De eigenaren van Waku Waku hebben ook tijdens de rechtszaak gezegd dat opengaan met een coronapas geen optie voor hen is. “Wij gaan niet discrimineren”, zei eigenaar Floris Beukers in de rechtbank waar Waku Waku en de gemeente Utrecht elkaar ontmoetten. De advocaat van de gemeente sloot de zaak af met de woorden: “Er ligt een wet, en we verwachten van ondernemers dat ze daar aan voldoen of ze het ermee eens zijn of niet.”



De twee partijen stonden donderdagochtend voor de rechter in Utrecht nadat de burgemeester maandag besloot dat het restaurant de deuren moest sluiten. De eigenaren van Waku Waku controleren niet op de coronapas en dat was reden voor de burgemeester om op te treden.

De afgelopen dagen is Waku Waku aan het Vredenburg het middelpunt geworden van het coronapasverzet. Honderden mensen verzamelen zich bij de zaak, met tientallen arrestaties tot gevolg. Eigenaar Floris liet vandaag in de rechtbank weten overvallen te zijn door alle aandacht.

Discriminatie?

Wat werd er allemaal besproken in de rechtbank? De advocaat van Waku Waku liet weten dat de eigenaren vooral van mening zijn dat een coronatoegangsbewijs discriminerend werkt, omdat er onderscheid gemaakt moet worden tussen mensen die het bewijs wel kunnen laten zien en mensen die het bewijs niet kunnen laten zien. Dat zou discriminerend zijn en disproportioneel. Bij dit principiële standpunt blijven de eigenaren ook. Floris: “Dat is echt de kern.”

Ook zou het coronatoegangsbewijs niet noodzakelijk zijn, omdat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid zou dreigen, bepleitte de advocaat van Waku Waku. Op vrijdag mocht het restaurant namelijk gewoon open zijn – toen zou er geen risico zijn voor de volksgezondheid, maar op zaterdag zou dat er plotseling wel zijn. De advocaat van Waku Waku gaf ook aan dat de opstelling in het restaurant nog steeds staat volgens de anderhalvemeterregel.

Ook bracht de advocaat van Waku Waku naar voren dat een directe sluiting een te grote inbreuk is en dat er geen mogelijkheid was om in bezwaar of overleg te gaan. Het vervangen van de sloten op dinsdagochtend zou ook disproportioneel zijn geweest, mede omdat het restaurant niet eens open was op dinsdagochtend en dus niet in overtreding zou zijn geweest. Daarbij benadrukte de advocaat dat Waku Waku op maandag tot 23.00 uur open mocht blijven.

Standpunt gemeente Utrecht

De advocaat van de gemeente Utrecht weersprak de standpunten van Waku Waku. Het coronatoegangsbewijs zou juist voor iedere Nederlander gelijk zijn. Iedereen mag zelf de keuze maken om zich wel of niet te laten vaccineren of naar een horecazaak te gaan. Van discriminatie is dus geen sprake. Ook wees de advocaat op het belang van de coronapas voor de bestrijding van de coronacrisis. “De pandemie is nog steeds een feit.”

Dat Waku Waku de anderhalvemetermaatregel nog wil hanteren zou ook geen verandering teweegbrengen, die regel is namelijk afgeschaft en bestaat dus niet meer. Het direct sluiten van het restaurant zou ook proportioneel zijn geweest, want er was een overtreding en de eigenaren bleven aangeven daar principieel in te zijn; Waku Waku zou niet gaan controleren op de coronapas. Een minder ingrijpende maatregel dan sluiting zou dan ook niet passend zijn geweest.

Vanmiddag om 17.30 uur doet de rechtbank uitspraak.