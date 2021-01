Wandelaar steekt via snelweg Amsterdam-Rijnkanaal over richting Utrecht

Een wandelaar is woensdagochtend van de snelweg A12 gepikt door een weginspecteur. De man stak vlak daarvoor de Galecopperbrug bij Utrecht over.



“Tuurlijk, de Galecopperbrug kan de snelste weg naar de overkant zijn, maar verstandig is het niet”, schrijft Rijkswaterstaat op Twitter. Op een filmpje is te zien hoe een man langs de kant van de snelweg het Amsterdam-Rijnkanaal oversteekt.

Iets verderop staat een in felgeel en -oranje geklede weginspecteur. Hij wacht de wandelaar op en begeleidt hem van de A12 af. Rijkswaterstaat laat weten dat niet veel later de politie er ook bij is, om de wandelaar bij de snelweg weg te halen.