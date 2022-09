Wandelen over bollendak afgelast vanwege juridische aansprakelijkheid, maar er blijft een hoop te doen tijdens Rondje Singel

Het zou een unieke wandeling worden, 21 mensen zouden zondag over het bollendak op het Stationsplein in Utrecht mogen wandelen. Maar de activiteit, in het kader van Rondje Singel, gaat niet door. De betrokken partijen is het niet gelukt om de juiste afspraken te maken over de juridische aansprakelijkheid. Er staan wel nog zo’n 150 andere activiteiten op het programma.

Aankomend weekend zijn er vele activiteiten in het Stationsgebied als onderdeel van het Rondje Singel. Met Rondje Singel wordt gevierd dat de singel weer rond is, maar ook worden het 900-jarig bestaan van de stad, de start van het culturele seizoen met het Uitfeest en het resultaat van vijftien jaar bouwen in het Stationsgebied gevierd.

Er staan komend weekend zo’n 150 onderdelen op het programma, maar het wandelen over het bollendak gaat dus niet door. De gemeente schrijft daarover: “We wilden graag mensen voor de deelnemers aan het evenement werven en het evenement tegelijkertijd nog verder finetunen. Nu we alle juridische maatregelen hebben uitgewerkt blijkt het helaas toch niet te lukken. Er waren nog geen winnaars geselecteerd maar alle aanmelders hebben wel bericht gehad.”

Wat kan er nog wel?

Je kunt bijvoorbeeld meevaren met de Literatuurboot en luisteren naar verhalen van dichters en schrijvers zoals Ronald Giphart, Storm Vogel en Asmae Amaddaou. Ook varen op een andere bijzondere boot behoort tot de mogelijkheden: in 1997 werd in Leidsche Rijn een wrak van een Romeinse Rijnhaak opgegraven. Het schip is gereconstrueerd en De Meern 1, zoals het schip nu heet, vaart dit weekend over de singel.

Je kunt je zaterdag en zondag ook laten onderdompelen in andere culturen. Bij park Sonnenborgh is het Dabke Festival en ook op Paardenveld wordt gedanst. In Wolvenplein is een kunstroute en Gaudeamus Festival besteedt aan de hand van muziek en experiment aandacht aan de situatie in Oekraïne.

Voor de waaghalzen is Club Dare in het Stationsgebied de juiste plek. Je kunt hier namelijk abseilen langs de glazen gevel van Creative Valley en op Smakkelaarsveld ligt een honderd meter lange stormbaan.