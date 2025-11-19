Wandelpaden en woningen voor fruitboomgaard Vleuterweide

Een oude fruitboomgaard in Vleuterweide wordt waarschijnlijk nieuw leven ingeblazen. Een kleine 130 bomen worden gekapt, waarvoor ongeveer 300 nieuwe in de plaats komen. Als het zo ver komt, wordt de gaard ook toegankelijk voor wandelaars. Tussen de bomen komen volgens de plannen ook drie vrijstaande woningen.

De gaard aan de Zandweg 210 ligt er nu desolaat bij, maar het is een aardig stuk grond. Het smalle, lange perceel loopt vanaf de straat tot diep in de woonwijk die eromheen is gebouwd. In het midden staat een woning die gerenoveerd moet worden, en de meeste fruitbomen gaan volgens de gemeente binnen enkele jaren dood.

De boomgaard is volgens de gemeente te klein om professioneel te oogsten, en heeft daarom geen economische waarde. Het onderhoud ervan wordt de verantwoordelijkheid van de toekomstige bewoners. Omdat ze midden in de boomgaard wonen, krijgen de huizen geen eigen tuin.

Het terrein wordt van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk voor bezoekers. Deze moeten wel op de paden blijven, en langdurig verblijven is niet toegestaan. Om te zorgen dat het nieuwe groen onderdeel kan worden van een ommetje, komen er bruggen aan de noord- en oostkant.

Omgevingsplan

De Zandweg ligt aan de noordkant van het kanaal de Leidsche Rijn, dat een langgerekt groen lint vormt. Voor bijvoorbeeld fietsers is het daarom een fijne weg om van de stad richting het Groene Hart te rijden. Om dit zo te houden, komen de nieuwe woningen buiten het zicht van de weg.

Voordat de huizen er komen, moet het perceel nog wel een ander omgevingsplan krijgen. Dit wordt volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Als dat wordt goedgekeurd, kan de bouw naar verwachting begin 2027 van start gaan.