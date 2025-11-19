Wandelpaden en woningen voor fruitboomgaard Vleuterweide

Een oude fruitboomgaard in Vleuterweide wordt waarschijnlijk nieuw leven ingeblazen. Een kleine 130 bomen worden gekapt, waarvoor ongeveer 300 nieuwe in de plaats komen. Als het zo ver komt, wordt de gaard ook toegankelijk voor wandelaars. Tussen de bomen komen volgens de plannen ook drie vrijstaande woningen.
De gaard aan de Zandweg 210 ligt er nu desolaat bij, maar het is een aardig stuk grond. Het smalle, lange perceel loopt vanaf de straat tot diep in de woonwijk die eromheen is gebouwd. In het midden staat een woning die gerenoveerd moet worden, en de meeste fruitbomen gaan volgens de gemeente binnen enkele jaren dood.
De boomgaard is volgens de gemeente te klein om professioneel te oogsten, en heeft daarom geen economische waarde. Het onderhoud ervan wordt de verantwoordelijkheid van de toekomstige bewoners. Omdat ze midden in de boomgaard wonen, krijgen de huizen geen eigen tuin.
Het terrein wordt van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk voor bezoekers. Deze moeten wel op de paden blijven, en langdurig verblijven is niet toegestaan. Om te zorgen dat het nieuwe groen onderdeel kan worden van een ommetje, komen er bruggen aan de noord- en oostkant.
Omgevingsplan
De Zandweg ligt aan de noordkant van het kanaal de Leidsche Rijn, dat een langgerekt groen lint vormt. Voor bijvoorbeeld fietsers is het daarom een fijne weg om van de stad richting het Groene Hart te rijden. Om dit zo te houden, komen de nieuwe woningen buiten het zicht van de weg.
Voordat de huizen er komen, moet het perceel nog wel een ander omgevingsplan krijgen. Dit wordt volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Als dat wordt goedgekeurd, kan de bouw naar verwachting begin 2027 van start gaan.
4 ReactiesReageren
En dan kunnen er nog drie villaatjes komen te staan en ruilt dit college groen voor poen in, zo als ze overal al doen.
Eerlijk is eerlijk, de villa woningen leveren veel belastinggeld op, kosten weinig sociaal gezien. Dat is dan weer een voordeel bij een nadeel zoals veel mensen zullen denken.
Gek hè, als er groen is moet er gelijk de bijl in.
Er worden 130 gekapt, en er komen er 300 voor in de plaats. Lijkt leuk, maar er worden er dus 170 ergens anders vandaan gehaald. Voordat er 130 zaadjes weer een boom zijn, ben je al minstens 20 jaar verder.
Er gaat dus wederom groen verdwijnen door die huizen die daar komen.
Zet er dan gewoon een flat neer in plaats van vrijstaande woningen.