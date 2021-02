Wanneer krijgt de Waterlinieweg extra vangrails?

Het is alweer bijna vier jaar geleden dat de Waterlinieweg in Utrecht opnieuw ingericht werd. De vangrails werden daarbij, in 2017, verwijderd. Maar daar kwam kritiek op en na een aantal ongelukken besloot de gemeente in juli 2019 dat er toch weer vangrails moesten komen. Maar wanneer komt de vangrail dan?

De Waterlinieweg is een drukke autoweg, in 2017 werd deze flink aangepakt waarmee de weg veiliger werd. Er bleven wel zorgen bij gebruikers en omwonenden over het weghalen van de vangrails.

De zorgen richtten zich vooral op de gebruikers van de voet- en fietspaden. Deze paden liggen op sommige plekken direct naast de Waterlinieweg. Als een auto van de baan zou raken zou deze op dit pad terecht kunnen komen.

Toch weer vangrails

De gemeente besloot daarom in 2019 dat er toch weer vangrails komen. Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en zijn ze er nog niet. De gemeente laat weten dat aannemers vorig jaar te druk waren om een goede aanbesteding te doen. Daarom werd dit proces verlengd tot eind januari 2021. In het voorjaar gaan de vangrails ook echt geplaatst worden.

Overigens kondigt de gemeente ook meteen aan dat de politie de komende weken extra controles gaat uitvoeren op snelheidsovertredingen op de Waterlinieweg.