Wanneer wordt het rijksmonument aan de Klopdijk in Utrecht opgeknapt? ‘Staat gaat achteruit’

GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg vraagt zicht af wanneer het zeventiende-eeuws rijksmonument aan de Klopdijk in Utrecht onder handen wordt genomen. Vorig jaar gaf het college aan dat de eigenaar een herstelplan moest maken en als dat niet gebeurde er een handhavingsprocedure gestart zou worden. Zwanenberg zegt nu dat de staat van het monument sindsdien alleen maar achteruit is gegaan.

Aan de Klopdijk in Overvecht staat een zeventiende-eeuws rijksmonument, vroeger ook wel bekend als Herberg de Klop, dat ruim twintig jaar geleden door de gemeente Utrecht met achterstallig onderhoud werd verkocht. Destijds werd daarbij de voorwaarde gesteld dat de nieuwe eigenaar het pand moest restaureren. Dat gebeurde echter niet en in april 2023 stelde Zwanenberg schriftelijke vragen over de kwestie.

Prioriteit

Het raadslid was van mening dat er op stel en sprong actie ondernomen moest worden om te zorgen dat het monument niet verloren zou gaan. Het college liet weten in gesprek te zijn met de eigenaar van de herberg. “Wij zijn het ermee eens dat de instandhouding van het rijksmonument prioriteit heeft. Een eigenaar heeft een zorgplicht om zijn rijksmonument te onderhouden en om maatregelen te nemen om beschadigen of vernielen van het monument te voorkomen”, schreef het college.

De eigenaar moest voor 1 september 2023 een plan van aanpak aanleveren. Als hij dat niet zou doen, zou een handhavingsprocedure worden gestart. “Dit betekent zoveel dat wij een last onder dwangsom op kunnen leggen met als doel dat de eigenaar de monumentale waarden van het rijksmonument gaat herstellen en het pand gaat renoveren”, aldus het college.

Slechter

Of de eigenaar een plan heeft ingeleverd is niet bekend. Zwanenberg is echter wel van mening dat de staat van het monument alleen maar slechter is geworden het afgelopen jaar. Hij heeft daarom weer schriftelijke vragen ingediend.

Het GroenLinks-raadslid wil weten wat er sinds vorig jaar is gedaan om verkrotting van het pand tegen te gaan. Ook wil Zwanenberg weten op welke termijn de monumentale waarde van de herberg weer wordt hersteld. De vragen moeten voor 13 augustus zijn beantwoord.