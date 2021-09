Wanneer wordt jouw buurt aardgasvrij? Utrecht maakt planning bekend

Het klinkt nog ver weg, maar in 2050 moeten alle woningen en bedrijven in Utrecht aardgasvrij zijn. Dat is een hele hoop werk, en daarom moeten bepaalde buurten al veel eerder van het gas af zijn. De gemeente Utrecht heeft haar plan gepresenteerd voor wanneer welke buurt verder moet zonder aardgas. 24 buurten zijn uitgekozen die als eerst aan de beurt zijn.

Via deze interactieve kaart is precies te zien welke buurt wanneer aan de beurt is. Ook staat er vermeld welk alternatief voor aardgas als beste uit de bus komt voor verwarming van huizen. De eerste 24 buurten die gekozen zijn hebben in totaal 40.000 woningen, daar moet de gaskraan in 2030 al dichtgedraaid worden. Koken zal dan elektrisch moeten gebeuren, en de huizen worden verwarmd via een warmtenet. Deze 24 buurten zijn gekozen omdat de overstap hier naar verwachting het best te maken is, met het oog op betaalbaarheid en het beperken van gedoe in en rondom het huis.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nadat de eerste 24 buurten gereed zijn, komen ook alle andere buurten aan de beurt. Dat gaat in stappen, een deel van de woningen moet voor 2040 aardgasvrij zijn en een ander deel voor 2050. Voor een aantal buurten, zoals bedrijventerreinen en de binnenstad, staat nog geen planning vast.

De planning heeft te maken met verschillende factoren. In het kort komt het erop neer dat alle buurten waar nog onduidelijkheid is over het alternatief voor aardgas, pas na 2040 aan de beurt zijn. Voor alle woningen die voor 2040 van het aardgas moeten is een warmtenet – waar stadsverwarming een voorbeeld van is – als beste alternatief uit de bus gekomen. Al zegt de gemeente ook dat maatwerk mogelijk en soms ook noodzakelijk is om overal tot de beste oplossing te komen.

Buurtaanpak

Nu de gemeente bekend heeft gemaakt welke 24 buurten wat haar betreft als eerste aan de beurt zijn, kan gestart worden met de verdere voorbereidingen. Per buurt moet een zogeheten buurtaanpak gemaakt worden. Bij de start van de buurtaanpak ontvangen alle bewoners en ondernemers een brief en maakt de gemeente met hen afspraken over hoe de aanpak zal verlopen. Vervolgens start het onderzoek naar welke warmte-oplossing(en) voor welke woningen haalbaar en betaalbaar zijn. Dit komt te staan in een wijkuitvoeringsplan. Als de gemeenteraad het wijkuitvoeringsplan goedkeurt, ontvangt iedereen in die buurt een aanbod om over te stappen op een nieuwe warmtevoorziening.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “We nemen hiermee als stad een volgende stap in de energietransitie. En dat is best spannend, want het komt voor mensen nu wat dichterbij: zowel in de tijd als dichterbij de voordeur. Ons doel is inwoners en ondernemers maximaal te betrekken, ‘gedoe’ zo veel mogelijk te beperken en dit voor zoveel mogelijk mensen woonlastenneutraal te organiseren. Als we dat samen doen ben ik er van overtuigd dat de transitie ons een gezonde stad voor huidige en toekomstige generaties oplevert.”

Het klinkt op papier wellicht allemaal makkelijk, maar dat gaat het zeker niet worden. Heel veel woningen in Utrecht krijgen dus een nieuw verwarmingssysteem en koken op gas is straks ook verleden tijd. De hele ondergrondse infrastructuur in de stad moet er op aangepast worden. Dit gaat allemaal heel veel geld kosten, geld dat de gemeente helemaal niet heeft. Het Rijk moet dus nog wel over de brug komen. Ook moet de wet nog aangepast gaan worden, omdat de gemeente een veel belangrijkere rol gaat spelen bij de verwarming van huizen.

Tekst gaat verder onder video

Gedoe

Ook voor bewoners gaat het gedoe opleveren, al zegt de gemeente uiteraard dit zoveel mogelijk te beperken. Maar er zullen toch kleine of grote verbouwingen binnenshuis moeten plaatsvinden, zowel voor het nieuwe verwarmingssysteem maar ook voor extra isolatie bijvoorbeeld. Daarbij gaat in de toekomst natuurlijk ook de discussie verder spelen over vrijwillig van het gas af, en verplicht van het gas af.

In het plan staat wel dat de overstap woonlastenneutraal moet gebeuren. Dit betekent dat de maandelijkse lasten voor energie voor een huishouden niet duurder mogen worden.

De nieuwe Utrechtse aanpak staat in de Transitievisie Warmte deel 2 die het college voorlegt aan de gemeenteraad. De politiek moet er dus nog over gaan beslissen. De transitie van het aardgas af komt weer voort uit het Nationaal Klimaatakkoord, en is dus een landelijke ontwikkeling.