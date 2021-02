Wanneer zijn de Utrechtse parken te vol en wordt er opgetreden?

Het was woensdagavond weer te druk in sommige Utrechtse parken. Met het zonnige weer trekken veel mensen eropuit om in de buitenlucht te vertoeven. Gisteren moest de politie echter optreden omdat het te druk werd, aanwezigen moesten het park verlaten anders volgden er boetes. Maar hoe besluiten ze nou dat het té druk wordt?

Ruim anderhalve week geleden kwamen honderden mensen samen in Utrechtse parken en op bevroren wateren om te genieten van de sneeuwpret en om te schaatsen. Nu de zon schijnt trekken bewoners er weer massaal op uit. Veel mensen hebben behoefte om samen te komen en de parken zijn daar geschikte plekken voor.

Maar het kan ook té druk worden. Formeel zijn de coronaregels streng; buiten de eigen woning mogen maximaal twee personen bij elkaar komen, en dan moeten ze ook nog anderhalve meter afstand houden. Regels die afgelopen dagen op grote schaal werden genegeerd in de parken.

Ook op Lepelenburg werd weer goed gewerkt aan de groepsimmuniteit. pic.twitter.com/eLhXSCltu7 — Gerwin Bijsterbosch #ZeroCovid (@Gerwin030) February 24, 2021

Toch treden de politie en medewerkers van Handhaving en Toezicht niet altijd op. Vorig jaar werden bezoekers van parken, die in groepjes van drie bij elkaar zaten, nog regelmatig aangesproken. Dat lijkt afgelopen dagen niet het geval te zijn geweest.

Inschatting

De gemeente laat weten te begrijpen dat mensen graag naar buiten willen. Als het te druk wordt in de parken wordt een inschatting gemaakt of er ingegrepen moet worden. Die inschatting wordt gemaakt door medewerkers van Handhaving en Toezicht en de politie en is dus een menselijke observatie. De gemeente laat daarover weten: “Als het te druk wordt en niet meer veilig is worden mensen verzocht om te vertrekken.”

“Inderdaad zien we dat het de afgelopen dagen druk was in de parken. Handhaving en politie gaan de situatie in de parken nog actiever monitoren zodat we tijdig kunnen ingrijpen. Daarnaast zetten we net als vorig jaar actief communicatie in, zoals tekstkarren en publieksbegeleiders.”

De gemeente benadrukt verder: “Het liefst willen we natuurlijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar als dit niet gebeurt zullen we ze aanspreken en waarschuwen en als het nodig is beboeten.”