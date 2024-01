Warenhuis vertrokken uit voormalig Broese-pand in Utrecht; gebouw wacht grote verbouwing

Het warenhuis E&co is vertrokken uit het voormalige Broese-pand in Utrecht. Ook horecazaak Botania is gesloten. Het gebouw, dat tegenwoordig weer Magazijn de Zon wordt genoemd, gaat opgeknapt worden. Een flink deel van het gebouw wordt uiteindelijk het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum.

Boekhandel Broese vertrok in 2020 naar Post Utrecht. Ook de hoofdvestiging van Bibliotheek Utrecht verruilde het monumentale pand aan de Oudegracht voor het voormalige postkantoor. Om de leegte tijdelijk op te vullen, openden warenhuis Green UP en horecazaak Botania er de deuren. Green UP besloot later verder te gaan als E&co.

Nu is het pand echter weer leeg. Het warenhuis opent binnenkort de deuren aan de Lange Viestraat en neemt daar de plek in van de al een tijdje verdwenen woonwinkel Homestock.

Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum

Het oude Broese-pand gaat tegenwoordig weer door het leven als Magazijn de Zon. De gemeente Utrecht is eigenaar van het gebouw en begon een aantal jaar geleden een zoektocht naar een nieuwe invulling. Vorig jaar bleek dat die was gevonden, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum uit Den Haag komt naar Utrecht.

Het museum huurt zo’n 85 procent van het gebouw, voor de resterende 15 procent wordt nog gezocht naar een huurder. De culturele instelling neemt intrek in de kelder, alle verdiepingen en maar een klein gedeelte van de begane grond.

Dit jaar beginnen de voorbereidingen voor de grote verbouwing. De werkzaamheden zullen zeker nog tot eind 2025 plaatsvinden. Vervolgens kan het museum het gebouw echt gaan huren en zelf de inrichting gaan verzorgen. Ook dan zal er nog het nodige verbouwd moeten worden. Volgens de huidige planning opent het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum in 2028 de deuren.