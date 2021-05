Warme dag voor de boeg in Utrecht; kwik stijgt naar 24 graden, maar ook perioden met regen

Het belooft zondag een warme dag te worden in Utrecht. Volgens het KNMI stijgt het kwik in de stad naar 24 graden. Daarnaast is ook regen voorspeld.

April was volgens het meteorologisch instituut nog bijzonder koud. “Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 6,7°C tegen een langjarig gemiddelde van 9,8°C was april een zeer koude maand”, is te lezen op de website van het KNMI.

Vandaag wordt het ‘zomers’ warm. De dag bestaat uit zonnige perioden, maar vanuit het zuiden komen er wolkenvelden binnendrijven. Onder andere in de regio Utrecht worden ook buien verwacht die gepaard kunnen gaan met onweer. “Bij deze buien kan hagel voorkomen en lokaal zijn er windstoten tot circa 60 km/u mogelijk.”

Ruimte voor de zon

Het lijkt erop dat de neerslag de pret niet lang zal drukken. Aan het begin van de middag verlaten de buien Nederland namelijk alweer. “Waarna er de rest van de middag veel ruimte is voor de zon. Het wordt een warme dag”, aldus het KNMI.

In de late avond kunnen de buien echter weer terugkomen. Ook deze buien kunnen gepaard gaan met hagel, veel neerslag in korte tijd en windstoten.

Zwemmen

Op 1 mei is het zwemseizoen gestart. De provincie Utrecht hanteert drie zwemlocaties in de stad. Dit is bij het Strijkviertel, Voorveldse Polder en Haarrijnse Plas. Op deze plekken worden regelmatig de hygiëne en veiligheid gecontroleerd.

De komende dagen wordt het weer iets koeler. Volgens de voorspellingen ligt de gemiddelde temperatuur in Utrecht volgende week rond de 16 graden.