Warme dagen voor de deur; gemeente Utrecht waarschuwt voor blauwalg in Strijkviertelplas Recreatieplas Strijkviertel. Bron Het Utrechts Archief

Er komen nog een aantal zonnige dagen aan, maar wie verkoeling in het water wil zoeken kan beter niet gaan zwemmen in de Strijkviertelplas. De gemeente Utrecht laat weten dat er blauwalg is aangetroffen.