Was project ‘Overvecht-Noord aardgasvrij’ bij voorbaat gedoemd te mislukken?

In 2016 besloot de gemeente Utrecht om Overvecht-Noord als eerste wijk aardgasvrij te maken vóór 2030. Maar vorig jaar liep het project stuk toen Energiemaatschappij Eneco zich terugtrok. De Rekenkamer deed onderzoek en concludeert dat het mislukken van het project voorspelbaar was: de gemeente had onvoldoende geld, kennis en zeggenschap.

Eneco stapte in april 2024 uit het project, voornamelijk omdat de uitbreiding van het warmtenet te kostbaar zou worden voor de bewoners. Paul Verhoeven, voorzitter van de Rekenkamer, verwoordt het in Nieuwsuur als volgt: “de businesscase klopte simpelweg niet.”Hij wijst naar een flat, waarvan er zoveel zijn in Overvecht. “Het kost bij deze woningen tussen 4000 en 8000 euro per woning om ze aan te sluiten op een warmtenet […] Dat geld had de gemeente niet”.

Andere knelpunten

De Rekenkamer uit ook kritiek op de keuze voor Overvecht-Noord als eerste aardgasvrije wijk. Die keuze was volgens haar onvoldoende onderbouwd, omdat de gemeente niet over de benodigde informatie beschikte om een weloverwogen beslissing te nemen. Bijzonder kritisch is de Rekenkamer over de kennis en vaardigheden van de ambtenaren. “Gemeentelijke medewerkers moeten zich ontwikkelen van onbewust onbekwaam naar bewust (on)bekwaam”, aldus de Rekenkamer.

Een ander knelpunt was dat de verschillende partijen die aan het project werkten, verschillend dachten en verschillende doelen hadden. Pas nadat al een paar jaar aan het project was gewerkt, werd over deze verschillen gesproken. Na verloop van tijd begonnen de gemeente en de samenwerkende partijen elkaar volgens de Rekenkamer ook steeds minder te vertrouwen.

De Rekenkamer vindt dat de gemeente niet transparant genoeg was over het mogelijk niet halen van de deadline en daarmee haar betrouwbaarheid als overheid ondermijnde. Zo schreef de gemeente in juni 2021 op haar website dat de overstap naar elektrisch koken als aardgasvrij alternatief nu nog niet betaalbaar is, maar dat “(…) dit gebeurt zodra we ervoor kunnen zorgen dat bewoners niet extra hoeven te betalen, en sowieso voor 2030.”

Tot slot deed ook het Rijk een duit in het zakje. Wet- en regelgeving die gemeenten zou moeten helpen bij de aardgasvrije opgave werd steeds uitgesteld.

Samenvattend concludeert de Rekenkamer: “Gegeven alle onzekerheden, de zwakke positie van de gemeente en het groeiende wantrouwen was de beëindiging van de samenwerking in het project voorspelbaar.”

Aanbevelingen Rekenkamer

De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen. Ze adviseert de gemeente voortaan bij de start van een project een duidelijk projectplan met kostenplaatje te maken. Ook moeten de samenwerkingsafspraken tussen de verschillende partijen al bij de start van een project worden vastgelegd. Het risicomanagement moet beter en de gemeente moet bijsturen als de omstandigheden veranderen. De Rekenkamer heeft ook een advies voor de gemeenteraad: de raad moet scherper zijn bij projecten met toenemende risico’s.

Burgemeester en wethouders omarmen rekenkamerrapport deels

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) erkent dat er verbeterpunten zijn, maar verdedigt ook de gemaakte keuzes.

Ze benadrukt dat de gemeente bewust voorop wilde lopen op het gebied van duurzaamheid en energie. Dit ondanks onduidelijkheid over de toekomstige wetgeving. Het project is volgens B&W een belangrijke leerschool geweest. “Overvecht-Noord aardgasvrij heeft veel kennis en inzicht opgeleverd”, volgens het college, “op lokaal én nationaal niveau”.

De gemeente verdedigt de wijkkeuze. Ze koos voor Overvecht-Noord vanwege praktische en maatschappelijke redenen: om dure vervanging van aardgasleidingen te voorkomen, vanwege het hoge aandeel corporatiewoningen, de aanwezigheid van een warmtenet en de verwachte positieve impact op de wijk. Volgens de gemeente waren belemmeringen die gaandeweg het project in beeld kwamen vooraf niet te voorzien, zelfs niet met zorgvuldig onderzoek.

Het college bestrijdt eveneens de suggestie dat de uitkomst van het project ‘voorspelbaar’ was. Over haar betrouwbaarheid stelt de gemeente dat inwoners gedurende het project konden vertrouwen op duidelijke communicatie over de betaalbaarheid.

B&W erkent de tekortkomingen in de projectmatige aanpak. Het college wil dit bij toekomstige projecten beter doen.

Toekomst Overvecht-Noord blijft onzeker

Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de uitkomsten van het onderzoek en de reactie van het college hierop. Overvecht-Noord blijft voorlopig aangesloten op het gas. Of en wanneer de wijk alsnog aardgasvrij wordt, is onzeker.