Wat betekent de fusie van de grootste huurbaas van Utrecht voor de stad?

Na 24 jaar houdt Mitros op te bestaan. Nou is het niet zo dat de grootste woningcorporatie van Utrecht helemaal van het podium verdwijnt, maar Mitros fuseert in januari met corporatie Viveste waarna de twee samengaan onder de nieuwe naam Woonin en er een grote regionale woningcorporatie ontstaat. Allemaal leuk en aardig, belangrijker is om te weten of er nu ook meer woningen gebouwd gaan worden en of de huidige huurders er iets aan hebben.

Eén op de zes mensen in Utrecht woont in een huis van Mitros, in Overvecht is dit zelfs één op de drie. De corporatie die nu 24 jaar bestaat – en toen ook voortkwam uit een fusie – drukt zodoende een enorme stempel op de stad. Met ruim 28.000 woningen in zowel Utrecht als Nieuwegein is Mitros een serieuze speler. Viveste is met bijna 7000 woningen kleiner en opereert in Houten en Wijk bij Duurstede. Samen gaan ze verder als Woonin, de slotsom van een traject dat anderhalf jaar geleden in gang is gezet.

Eerst even in algemene zin; woningbouwcorporaties bouwen, beheren en verhuren sociale huurwoningen. Dit zijn woningen voor mensen met een lager inkomen. Er geldt voor deze woningen een maximumhuur, zo moeten huizen juist voor deze doelgroep beschikbaar blijven. Al staat die beschikbaarheid wel onder druk, want de wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in Utrecht boven de tien jaar en het aandeel corporatiewoningen neemt in Utrecht ook al jaren af. Ook hebben corporaties de taak om woningen beschikbaar te stellen aan kwetsbare doelgroepen zoals statushouders of mensen met psychische problematiek.

Meer woningen?

De fusie moet gaan bijdragen aan meer woningen, zo meent manager wonen, Annemoon van Dijk. “Door de fusie ontstaat er een grote regionale corporatie die meer slagkracht heeft dan de huidige twee organisaties. We willen zo veel mogelijk woningen bouwen, zoveel mogelijk sociale huurwoningen toevoegen, maar de ruimte is beperkt. Doordat we straks in de regio actief worden komt er ook meer ruimte beschikbaar.” Dat de ruimte beperkt is, is iets wat Van Dijk vaker tijdens ons gesprek aangeeft. “In Utrecht is de ambitie uitgesproken om te verdichten in de stad, maar dat duurt heel lang en is vaak ingewikkeld. Dat remt ons om snel projecten te kunnen realiseren. We willen ook gewoon heel veel in de stad; we willen windmolens, woningen, groen, uitgaan en alles moet duurzaam. Ik hoop dat we daar als stad ook een stevige prioritering in gaan aanbrengen.”

Mitros heeft zich dan ook al vaker uitgesproken voor zo snel mogelijk bouwen in polder Rijnenburg, de woningbouwcorporatie heeft daar zelf ook grond in bezit. Van Dijk: “Grond is voor een corporatie een schaars goed. Wij kunnen eigenlijk nergens zo makkelijk bouwen als in polder Rijnenburg. Maar ik vind vooral dat het en-en moet gebeuren; én verdichten in de stad én bouwen in Rijnenburg. We hebben dat echt nodig in de huidige huizencrisis. Er blijft in een stad natuurlijk altijd strijd over grond en het gebruik ervan. Als wij morgen ergens een stuk grond krijgen in de stad kunnen we direct aan de slag met het bouwen van woningen. Mitros heeft er gewoon de middelen voor.”

Jolande Uringa is woordvoerder bij Mitros, zij vult aan: “Verdichten is natuurlijk ingewikkeld, maar voor commerciële ontwikkelaars zal er altijd nog geld te verdienen zijn op inbreidingslocaties. Kijk ook naar de Merwedekanaalzone en voor hoeveel de grond daar van hand tot hand is gegaan. Binnenstedelijke ontwikkeling zal altijd doorgaan. Gelukkig komt daar ook veel sociale woningbouw.” Tegenwoordig heeft de gemeente de wens om bij nieuwe woningbouwprojecten een prijsklasseverdeling toe te passen waarmee er 40 procent sociale woningbouw moet komen. Hierdoor zou het aantal corporatiewoningen moeten toenemen. Vroeger waren vergelijkbare ambities er ook, maar er werd niet op gestuurd, waardoor Leidsche Rijn bijvoorbeeld maar uit 20 procent sociale huur bestaat. Daardoor is het aandeel sociale huurwoningen in Utrecht ook afgenomen, omdat er heel veel andere typen huizen zijn bijgebouwd.

Dan weer even terug naar de fusie, die moet er dus aan bijdragen dat er in de regio meer gebouwd kan gaan worden. Van Dijk: “Daar is nog meer grond beschikbaar en de woningen die daar gebouwd kunnen worden komen ook gewoon allemaal op WoningNet. Zodoende komen er meer huizen beschikbaar voor woningzoekers. En natuurlijk hebben we ook gewoon nog de ambitie om elk jaar honderden woningen toe te voegen in Utrecht.”

Huurders

Er komt een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl en een ander telefoonnummer. Maar de zittende huurders zullen verder geen last hebben van de fusie. Wel worden er juist verbeterpunten genoemd. “Door groter te worden willen we juist ook weer dichter tot onze huurders komen”, vertelt Van Dijk. Hoewel dat als een contradictie klinkt, is ze er wel van overtuigd dat het zo kan werken. Ook noemt ze het goede werk van Viveste in Houten en Wijk bij Duurstede als voorbeeld. “Daar komen ze veel bij mensen thuis en kennen ze ook echt veel meer huurders. Wij als Mitros willen weer iets minder instituut worden en weer meer menselijk. Dat past beter bij deze tijd en er is veel behoefte aan. Er moet maatwerk mogelijk zijn. We willen ook een kantoor openen in Overvecht, zodat mensen daar ook bij ons terechtkunnen aan de balie. We willen het ambacht van volkshuisvesting weer opnieuw invulling geven. Dus we worden groter, maar we willen kleiner gaan opereren.”

Dichterbij de mensen komen, dat had toch ook gekund zonder fusie? Uringa snapt de vraagt: “De fusie werkt hier als hefboom waarmee we de organisatie anders kunnen inrichten. Dat doe je niet even op een maandagochtend, maar zo’n fusie dwingt je om ervoor te gaan zitten en samen na te denken over waarvoor we staan. We zijn namelijk echt een grote speler in de stad.”

Signaleringsrol

Dat Mitros een grote speler was de afgelopen jaren, en Woonin dat wordt de komende jaren, is niet te ontkennen. Het is de grootste verhuurder van de stad. Van Dijk: “Dan hebben we het niet alleen over de bebouwde omgeving. We hebben ook een signaleringsrol, we staan in contact met duizenden bewoners en we werken waar nodig intensief samen met maatschappelijke partners in de stad.” Ook als je kijkt naar het behalen van klimaatdoelen heeft de grootste huurbaas van Utrecht veel invloed. Uringa: “Als wij meters maken, dan heeft dat heel veel impact.” Op dit moment hebben woningen van Mitros gemiddeld gezien energielabel B. “En we willen naar A toe.” Van Dijk sluit af: “We doen ertoe in de stad en door de fusie kunnen we samen met de regio nog meer impact maken.”

