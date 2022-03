Wat gaat de Boorstraat verbinden met het naastgelegen gebied, een tunnel of toch een brug?

De gemeente onderzoekt momenteel meerdere varianten waarmee de Boorstraat in Utrecht verbonden wordt met het gebied aan de andere zijde van het spoor. Zo wordt gekeken naar drie onderdoorgangen en één brug.

De Boorstraat ligt nabij de Amsterdamsestraatweg en in de toekomst wordt het onderdeel van de zogenoemde Dom tot Dam-route, de nieuwe fietsverbinding tussen Utrecht en Amsterdam. Daarnaast wordt aan de overzijde van het spoor de nieuwe wijk 2e Daalsedijk gebouwd. Mede om deze redenen wil de gemeente een verbinding maken onder of over de sporen die naar Hilversum en Amersfoort lopen.

Om te kijken welke verbinding er moet komen is een tijd terug een onderzoek gestart dat nu ongeveer halverwege is. Er liggen nu vier varianten op tafel; zoals eerder gezegd zijn dat drie onderdoorgangen en één brug. Op het kaartje hieronder is te zien waar de verschillende verbindingen zouden komen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Opstelsporen

Variant 1 ligt dicht tegen de Amsterdamsestraatweg en kruist alleen de doorgaande sporen, niet de opstelsporen (parkeerplaats voor treinen). Variant 2 ligt iets verder van de Amsterdamsestraatweg en gaat dieper onder het spoor door. Bij deze variant moet ProRail de opstelsporen inkorten of ophogen. Variant 3 ligt nog dieper onder het spoor en kruist zowel de doorgaande sporen als de opstelsporen. Deze is daarom volgens de gemeente veel langer dan de andere varianten. Variant 4 is een brug over alle sporen en de bovenleidingen.

Wat tot nu toe tijdens het onderzoek is gebleken, is dat een onderdoorgang beter functioneert dan een brug, zowel verkeerskundig als stedenbouwkundig. Zo zijn de onderdoorgangen bijvoorbeeld verkeersveiliger, sluit het beter aan op de fietsroute en is het beter voor het groen. De brug lijkt daarentegen makkelijker te bouwen.

ProRail

Variant 1 en 2 lijken op zowel verkeerskundig als stedenbouwkundig niveau dan weer beter te functioneren dan de derde variant, en de eerste variant lijkt de minste impact te hebben op de opstelsporen. ProRail moet hier echter nog uitsluitsel over geven.

Dit jaar werken de gemeente Utrecht en ProRail de varianten verder uit. “We beoordelen de varianten op bereikbaarheid, inpassing en ontwerp, technische maakbaarheid, draagvlak omgeving en kosten”, is te lezen in een brief aan de raad.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.