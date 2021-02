Wat gaat er gebeuren met het bijzondere gebouw De Munt?

Het bijzondere gebouw De Munt in Utrecht is jaren gebruikt voor de productie van geld, maar dat gebeurt tegenwoordig in Houten. Na ruim honderd jaar is het dus tijd om een nieuw plan voor het Rijksmonument te bedenken. Daar heeft de gemeente nu een document voor gemaakt waar de kaders instaan voor de toekomst.

De eigenaar van het complex, AG APF, heeft eerder zelf een plan gemaakt waarin hun ambities staan. De gemeente heeft nu de bouwenvelop gepubliceerd. Dit is een document met randvoorwaarden waar verdere plannen aan moeten voldoen en geven dus richting aan de toekomst voor het monument. Mix van functies

Het Muntgebouw gaat gebruikt worden voor allerlei doeleinden. Een grote mix van functies als horeca, waaronder een boetiekhotel, werkruimten, bijeenkomsten, vergader- en congresruimtes en plek voor sport, culturele en maatschappelijke projecten. Mogelijk komt er een horecaterras in de monumentale tuin.

Het hotel is overigens nog onzeker, omdat er veel voorwaarden aan verbonden zijn. Ook zijn er plannen om in de voormalige Dienstwoning drie nieuwe appartementen te bouwen.

Monumentale waarde

De Munt is een Rijksmonument waarbij de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde belangrijk zijn. Dat moet meegenomen worden in de plannen. Zo staat in de bouwenvelop bijvoorbeeld dat een eventuele horecazaak de monumentale waarde niet mag schaden. Er zijn ook een aantal bijgebouwen, die minder monumentale waarde hebben.

In de bouwenvelop staat dat het gebouw meer open moet worden voor de stad, en zo van betekenis wordt voor de buurt, de stad, maar ook voor een breder (inter-)nationale doelgroep. Er staat geschreven: “Ontmoeten binnen het gebouw is belangrijk voor de stad en voor het functioneren van het gebouw in de wijk; het Muntgebouw moet straks functioneren als een semipublieke plek. Omdat het Muntgebouw op een bijzondere plek in de stad ligt, vraagt deze locatie om een uniek concept.”

Hoe nu verder?

De gemeente heeft in 2019 al meerdere bijeenkomsten georganiseerd met de buurt. Ook is de bouwenvelop voorgelegd aan de stad. Daar zijn reacties opgekomen en verwerkt in het huidige plan. De volgende stap is dat de initiatiefnemer een aanvraag doet om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat moet dit jaar nog gebeuren. Daarna kan gestart worden met het realiseren van de plannen.

Zelf de bouwenvelop bekijken? Dat kan in deze pdf.