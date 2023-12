Wat gaat er gebeuren met het brugwachtershuisje bij de Oranjebrug in Utrecht?

Het brugwachtershuisje bij de Oranjebrug in Utrecht ligt er nu nog verlaten bij, maar daar moet straks verandering in komen. De gemeente start namelijk een proef waarbij iedereen een plan in kan dienen om zelf een activiteit te starten in het huisje.

Het brugwachtershuisje ligt er niet alleen verlaten bij, maar ook enigszins verborgen. Voorheen was dat anders want toen stond er nog een gebouwtje op, vanwaar de brugwachter de omgeving in de gaten kon houden. Het huisje is eigendom van de gemeente en al enige tijd niet in gebruik.

Zonde

“Dat is natuurlijk zonde van de ruimte. Daarom is het huisje uitgekozen als proef, waarbij de gemeente iedereen uitnodigt om in dit ongebruikte gebouwtje zelf een activiteit te starten. Hiermee willen we de buurt samen met de bewoners levendiger maken”, is te lezen in een brief aan omwonenden.

Voordat het zover is worden eerst de voorwaarden opgesteld waaraan de activiteiten moeten voldoen. Op 9 januari wordt daarom een bijeenkomst georganiseerd om hierover te praten met onder andere omwonenden. “Als de voorwaarden klaar zijn, verwerken we deze in een uitnodiging. Daarin staat ook hoe mensen hun plan voor het brugwachtershuisje kunnen insturen.”

Stemmen

Bewoners van Hoograven en Rivierenwijk – de wijken die door de Oranjebrug met elkaar worden verbonden – mogen vervolgens op de plannen stemmen. De winnaar mag het plan daarna uitvoeren en de kosten hiervoor liggen ook bij de winnaar.

De gemeente geeft tot slot aan het belangrijk te vinden dat burgerinitiatieven net zoveel kans maken als bijvoorbeeld investeerders. “We zien dit proces dan ook als een proef om te kijken hoe we burgerinitiatieven kans kunnen geven.”