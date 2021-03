Wat gaat er gebeuren met het Pieter Baan Centrum? Het is een van de onderwerpen van Oosterlicht

Oosterlicht is een nieuwe Utrechtse maandelijkse talkshow en dit weekend is de eerste aflevering online gegaan. Er komen allerlei onderwerpen voorbij die aan de oostkant van de stad spelen, waaronder de toekomst van het voormalige Pieter Baan Centrum.

De oude panden van het Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat worden al een tijdje gebruikt door creatieve bedrijven. Begin 2019 bracht DUIC nog een bezoek aan de ondernemers. Tegenwoordig is de situatie nagenoeg hetzelfde, maar er is in de tussentijd wel veel gesproken over de toekomst van de locatie.

Gemengde plek

In de eerste aflevering van Oosterlicht zat onder andere Leanne Reijnen aan tafel. Zij is projectmanager herontwikkeling Pieter Baan Centrum bij de gemeente Utrecht en vertelde dat er gewerkt wordt aan een nieuwe invulling voor de panden.

“We willen er een gemengde plek van maken. Zo moeten er woningen komen, ook woningen voor bijzondere doelgroepen, daarnaast ook werk, cultuur en buurtfuncties. Het wordt echt een mix. We zijn nu met elkaar aan het uitzoeken hoe die mix eruit komt te zien.”

Historie

De panden die het Pieter Baan Centrum gebruikte stammen uit verschillende tijden. “Je hebt een deel uit eind 18e eeuw, dat is het huis van bewaring, ook wel de vrouwengevangenis. Dan heb je een deel dat in de Tweede Wereldoorlog is neergezet, de barak. Dan is er nog een groot deel uit de jaren ’70, dat is het grijze grote gebouw met blauwe accenten. En daartussen zit nog een deel dat in de jaren ’90 is neergezet, dat noemen we ook wel de flat”, aldus Reijnen.

De gemeente Utrecht werkt momenteel aan een zogenoemd stedenbouwkundig programma van eisen. Dat moet straks de kaders geven waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden. Dit moet eerst goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Als dat is gedaan kan het Rijksvastgoedbedrijf – nu nog eigenaar van alle panden – de gebouwen verkopen en de koper kan een plan maken dat binnen de kaders van de gemeente valt.

Haventje

Bij het opstellen van de kaders zijn volgens Reijnen verschillende buurtbewoners en organisaties betrokken. “Niemand heeft gezegd dat alle panden gesloopt moet worden. Er wordt wel verschillend gekeken naar wat wel en niet behouden moet blijven, maar over het algemeen zijn mensen positief over die gemengde invulling.”

Ook over de omgeving van de panden wordt gesproken. Zo is bijvoorbeeld geopperd om een haventje te bouwen bij de Kromme Rijn. Hierover zegt Reijnen het volgende: “Dit is het smalste stukje van de Kromme Rijn. Het waterschap heeft gezegd dat het niet nog smaller gemaakt kan worden. Maar stel dat er een koper komt met een plan waarin staat dat er een stukje land voor teruggegeven wordt, dan hoort een haventje zeker tot de mogelijkheden.”

Groen

Tot slot is in de gesprekken met bewoners ook gebleken dat veel mensen extra groen in de wijk willen. Volgens Reijnen zou er aan de kant van de Kromme Rijn bijvoorbeeld ook een park aangelegd kunnen worden.

Wat er precies gaat gebeuren met het voormalige Pieter Baan Centrum in Utrecht is nog niet bekend. Wel lijkt het dat er een mix komt van wonen, wonen voor bijzondere doelgroepen, werken, cultuur en buurtfunctie.

In de eerste aflevering van Oosterlicht werd daarnaast ook gesproken over de verkiezingen en over de ontdekking van de Middeleeuwse nederzetting in de Oudewijkerdwarsstraat. Bekijk de hele uitzending terug onder dit bericht.