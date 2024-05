Tientallen politieagenten en marechaussee bij Karel V hotel voor internationale militaire bijeenkomst

Tientallen politieagenten lopen rond, mobiele cameramasten staan voor het gebouw en de marechaussee is ter plaatse: het is donderdag flink te doen in en rondom het Karel V hotel. Er is namelijk een internationale vergadering van het Ministerie van Defensie. Wat er precies besproken wordt, is niet bekend.

De straat rondom het Karel V gebouw in Utrecht is donderdagmiddag afgezet. De politie en de marechaussee zijn in grote getalen aanwezig en de mobiele cameramasten die geplaatst zijn, houden vermoedelijk ook een oogje in het zeil. Agenten ter plaatse zeggen dat het om een ‘evenement’ gaat, maar kunnen er zelf verder niets over kwijt.

Tekst gaat verder onder de foto

Een woordvoerder van het Ministerie van Defensie laat weten dat het om een vergadering van het Ministerie van Defensie gaat. Daar zijn ook internationale gasten bij aanwezig. Eens per jaar vindt zo’n vergadering plaats, en dit jaar was de beurt aan Nederland.

Dat de vergadering in het Karel V hotel plaatsvindt, is volgens de woordvoerder toeval: “Dat had net zo goed in een andere stad kunnen zijn.”

Flinke groep agenten

Dat er zo’n flinke groep met agenten, marechaussee en ambulancepersoneel staat, is volgens de woordvoerder van Defensie normaal: “Dat is een preventieve maatregel en gebeurt eigenlijk altijd.”

Hoe lang de bijeenkomst duurt is niet bekend. De komende dagen zijn er ook geen kamers beschikbaar in het hotel. Of dat met deze situatie te maken heeft, is onbekend.