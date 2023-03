Wat is er aan de hand met de S van narcissenmonument ‘Truus’ aan de Utrechtse Catharijnesingel?

Elk jaar komt aan de Catharijnesingel het narcissenmonument in bloei. De bloemetjes vormen samen het woord ‘Truus’, verwijzend naar de Utrechtse verzetsheldin Truus van Lier. Maar dit jaar lijkt er iets mis te gaan: de S is niet in bloei gekomen. Wat is er aan de hand?

Truus van Lier werd in 1921 geboren in Utrecht en was in de Tweede Wereldoorlog lid van de verzetsgroep CS-6. Ze werkte onder meer als koerierster en smokkelde wapens en illegale lectuur. Ook regelde ze onderduikadressen voor Joodse families. In 1943 schoot Van Lier de Utrechtse NSB-hoofdcommissaris van de politie Gerard Kerlen dood bij zijn huis in het Willemsplantsoen. Ze werd daarvoor opgepakt, gedeporteerd en in datzelfde jaar in concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd.

De verzetsheldin wordt in Utrecht geëerd met de Truus van Lierlaan, een plaquette, een Stolpersteine, een standbeeld aan de Catharijnesingel en sinds 2005 het bloemenmonument aan diezelfde singel. Het narcissenmonument ligt in het verlengde van de Walsteeg, dus vlak bij de plek waar Van Lier de NSB-hoofdcommissaris doodschoot.

Niet in bloei

Elk jaar komen de zo’n 1.200 bollen in bloei, maar dit jaar is er iets misgegaan. Afgelopen tijd werd door verschillende mensen opgemerkt dat aan de Catharijnesingel niet TRUUS, maar TRUU te lezen is. De letter S is niet in bloei gekomen en dat gaat volgens de gemeente dit jaar ook niet meer gebeuren.

Volgens een woordvoerder kan het uitblijven van de bloei verschillende redenen hebben. Zo kunnen de narcissenbollen zijn gaan rotten of zijn aangevreten door bijvoorbeeld ratten. De gemeente gaat uitzoeken wat de oorzaak precies is en zal dan de nodige maatregelen nemen. De bollen zullen dit jaar niet meer gaan bloeien, maar de bedoeling is dat het narcissenmonument volgend jaar weer in volle glorie te zien is.