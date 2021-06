Wat moet er toch gebeuren met het centrum in Overvecht?

Het centrumgebied van Overvecht in Utrecht kan wel een opknapbeurt gebruiken. In 2012 lag er al een plan voor een grootschalige vernieuwing van het winkelcentrum, maar dat ging niet door. De laatste jaren is er wel het een en ander gedaan, het resultaat is echter nog onvoldoende. Daarom moet er nu extra geld vrijkomen en een masterplan gemaakt worden, aldus de gemeente.

Overvecht Centrum als aangename plek en kloppend hart van Overvecht. Dat is de ambitie die het college van de gemeente Utrecht afgelopen week heeft uitgesproken. Nu wordt het gebied nog vaak getypeerd als onveilig en is er sprake van veel achterstallig onderhoud. Al jaren wordt er gesproken over het gebied. Het plan uit 2012 was het laatste grote initiatief, maar dat flopte.

Woningen

Er is sindsdien wel wat gebeurd om het gebied te verbeteren. Zo is de transformatie van de oude locatie van de Nederlandse Pakketdienst, direct naast het centrum, naar drie woongebouwen met 343 appartementen en een toren met 630 studentenwoningen een goede stap. De eerste woningen zijn ondertussen opgeleverd.

Ook lopen er al een tijdje gesprekken met alle betrokken. Een lastig proces met meer dan vijftig pandeigenaren. Nu wil de gemeente door en een ‘masterplan’ maken. De afgelopen maanden zijn grond- en pandeigenaren in Overvecht Centrum en de gemeente Utrecht tot een aantal basisprincipes en onderzoeksvragen gekomen.

Dit is nu allemaal nog vrij basaal. In de basisprincipes staat onder andere dat Overvecht Centrum (her)ontwikkeld moet worden tot kloppend hart van de wijk. Kernwaarden bij de ontwikkeling zijn een ‘divers, verbonden én zichtbaar en aantrekkelijk’ centrum. Het openbaar gebied moet groener, bruikbaar, comfortabel en klimaatbestendig worden.

Tekst gaat verder afbeelding

Samen met de grond- en pandeigenaren, Overvechters en andere belanghebbenden wil de gemeente nu invulling gaan geven aan de vele mogelijkheden die binnen de basisprincipes liggen. De ontwikkeling van Overvecht Centrum moet een totale gebiedsontwikkeling worden. Dit moet verder uitgewerkt worden tot het genoemde masterplan. Om dit plan te maken heeft de gemeente 1,7 miljoen euro nodig. De gemeenteraad gaat later dit jaar nog goed kijken naar het initiatief en een besluit nemen. Daarna kunnen de plannen concreter gemaakt worden.

Volgende stap

In de volgende fase doen de betrokken partijen samen nader onderzoek naar de haalbaarheid van het plan, waaronder het vervangen van de huidige parkeerplaatsen door openbare parkeergarages en het toevoegen van ongeveer 1.500 tot 2.500 woningen en 10 procent andere (maatschappelijke) functies.

Dat het allemaal niet heel makkelijk is schrijft ook de gemeente. De eerste globale doorrekeningen laten zien dat de gebiedsontwikkeling ‘financieel uitdagend’ is. “Maar onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk is om tot een financieel haalbaar plan te komen. Dit wordt voor alle betrokken partijen een uitdaging, maar er is een duidelijke wens om er samen uit te komen en een aangenaam centrum te ontwikkelen.”

Wethouder Klaas Verschuure: “We willen met Overvecht Centrum graag een plek ontwikkelen waar bewoners van Overvecht en daarbuiten willen winkelen, wonen, werken, elkaar ontmoeten en hun vrije tijd willen besteden. Van een stenig en achterstallig onderhouden gebied met veel parkeerplaatsen naar een aantrekkelijk, groen en veilig gebied. Inwoners van Overvecht moeten trots kunnen zijn op hun centrum en zich daar thuis voelen.”