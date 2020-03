Wat moeten Utrechters weten over het coronavirus?

De uitbraak van het nieuwe coronavirus brengt een hoop vragen met zich mee. Nu er een uitgebreid pakket aan maatregelen is aangekondigd zijn de gevolgen van de uitbraak ook goed voelbaar in Utrecht en bij de inwoners.

In Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van het nieuwe virus. Patiënten kunnen koorts en luchtwegklachten krijgen. Op 27 februari werd de eerste besmette persoon in Nederland gevonden. Maandag 2 maart werden de eerste coronabesmettingen in Utrecht gemeld. Op 13 maart waren er 26 besmet in Utrecht. Het RIVM maakt dagelijks nieuwe cijfers bekend.

Welke maatregelen heeft het kabinet op 12 maart aangekondigd en gelden tot 31 maart?

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Naast bovenstaande maatregelen vraagt de overheid ook van iedereen:

Was handen een paar keer per dag met zeep, was ook goed tussen de vingers

Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen en hoesten

Nies en hoest in uw elleboog

Geen handen meer schudden

Wat zijn de gevolgen in Utrecht?

Het icoon van Utrecht; de Domtoren is dicht tot einde van de maand. Daarnaast is de lijst met gecancelde bijeenkomsten te groot om volledig te noemen. We noemen een paar grote namen. Zo zijn bijna alle Utrechtse culturele instellingen de rest van de maand gesloten: TivoliVredenburg, Centraal Museum, Spoorwegmuseum, nijntje-museum, Stadsschouwburg, Theater Kikker, Rietveld Schröderhuis, Sonnenborgh, Ekko en nog veel meer.

Ook gaan evenementen die de komende tijd gepland stonden niet door, zoals de opening van de bibliotheek aan de Neude, de herdenking van tramaanslag, Utrecht Marathon, Varsity, Lentebier en NL Doet. Ook heeft de Jaarbeurs alle evenementen afgelast. In de sportwereld zijn de maatregelen ook merkbaar, zo gaan in ieder geval alle voetbal- en hockeytrainingen en wedstrijden niet door.

Daarnaast gaan de lessen op de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht niet door.

De verregaande maatregelen zorgen voorlopig voor een rustiger straatbeeld in Utrecht. Zo houden veel werknemers zich aan de maatregel om zo veel mogelijk thuis te werken. Op straat en in het verkeer en openbaar vervoer is het veel rustiger.

Ook winkels en horeca zijn veel leger dan gebruikelijk. De economische gevolgen voor ondernemers zijn nu nog moeilijk in te schatten, maar Koninklijke Horeca Nederland laat nu al weten zich ernstig zorgen te maken.

Levensmiddelen

Supermarkten in Utrecht hebben te maken met uitverkoop van enkele producten. Het lijkt erop dat bewoners sommige artikelen ruim aanschaffen. Brancheorganisatie van supermarkten CBL roept mensen juist op om normaal boodschappen te doen, dan kan alles gewoon aangevuld worden. Vooral toiletpapier en zelfzorgproducten lijken hard te gaan. Supermarkten vragen daarnaast van klanten om zo veel mogelijk gebruik te maken van zelfscankassa’s en te pinnen.

Verdere vragen

Kijk op de website van het RIVM voor het laatste nieuws over het coronavirus en het aantal besmettingen in Utrecht en in Nederland. Bekijk ook de actuele lijst met vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Ook de website van de GGD regio Utrecht biedt informatie. Bekijk hier de pagina van de gemeente Utrecht over het virus.

Het telefoonnummer voor publiek met vragen over het coronavirus is: 030 – 630 54 00. Dit nummer is bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Ook is er een landelijke informatielijn: 0800-1351.