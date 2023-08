Wat schuilt er achter de voordeur van de kraakpanden aan de Croeselaan in Utrecht?

Roos en haar hondje Margarita wonen in een van de vier gekraakte panden aan de Croeselaan in Utrecht. Zij vertelt dat er zo’n acht mensen onderdak vinden, maar ook dat de samenstelling nog weleens wisselt. Mede daarom is er een logeerkamer ingericht op de begane grond.

De gemeente wil dat de mensen vertrekken en heeft woensdag 23 augustus laten weten aangifte te doen. De krakers geven op hun beurt aan met alle plezier ruimte te maken voor kwetsbare groepen, maar niet voor leegstand of tijdelijke huur. Raadslid Cees Bos van Stadsbelang Utrecht noemde in een uitzending van PowNed de aanwezigheid van krakers ‘een ticket voor ellende’. Roos, die het geen probleem vindt DUIC een rondleiding te geven, zegt dat dat deels klopt.

Tekst loopt door onder afbeelding

“Ik kan mij inderdaad voorstellen dat we het leven van eigenaren die hun panden leeg laten staan ingewikkeld maken zodra wij het kraken. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het idee achter de kraakbeweging.” DUIC krijgt een rondleiding door een deel van de kraakpanden. Roos vertelt dat sommige bewoners niet thuis zijn en vindt het niet gepast hun kamers te laten zien zonder toestemming.

Muziek

De ruimtes waar wij wel toegang toe krijgen, zien er leeg en sober maar opgeruimd uit. Zo bestaat de logeerkamer bijvoorbeeld uit slechts een matras dat op de grond ligt en een schemerlampje ernaast. In de muziekkamer staan meerdere instrumenten en aan de muur hangen tekeningen. In de tuin liggen zes grote watermeloenen op een rij. Die zijn buitgemaakt tijdens ‘skipping’ waarbij bruikbare producten uit containers en prullenbakken worden gevist. “Deze haalden we uit een container van een groothandel in Nieuwegein”, zegt Roos. De tuin is ook al gebruikt voor een buurtbarbecue. “Veel omwonenden kwamen langs en het was heel gezellig. De kinderen speelden op de piano en met de hondjes. De mensen gaven aan blij te zijn met onze aanwezigheid.”

Tekst loopt door onder afbeelding

De woningen aan de Croeselaan kennen een lange geschiedenis en worden op termijn gesloopt vanwege de herinrichting van het gebied. De huizen zijn sinds medio 2022 eigendom van de gemeente Utrecht en tot eind maart van dit jaar in bruikleen gegeven via leegstandsbeheer. Het idee was dat er sinds begin april statushouders werden opgevangen, maar omdat het om een voor de gemeente nieuw concept gaat, duurde het proces langer. Daardoor stonden ook de woningen langer leeg.

Statushouders

Op zondag 13 augustus werden vier woningen aan de Croeselaan gekraakt, terwijl de gemeente de huizen twee dagen daarvoor had toegewezen aan statushouders. Dit betekende niet dat deze mensen er al direct in konden trekken, maar wel dat de ‘inhuisperiode’, de tijd waarin de huizen gereed worden gemaakt voor de nieuwe bewoners, van start ging. “Gezien de huidige situatie leidt het kraken van de panden tot vertraging in dit proces”, schrijft het college in een brief aan de raad. De gemeente heeft daarom besloten aangifte te doen.

Tekst loopt door onder afbeelding

De krakers zeggen tot slot met alle liefde ruimte te maken voor statushouders of andere kwetsbare groepen, maar geven tegelijkertijd aan argwanend te zijn. Roos: “Zodra de gemeente kan aantonen dat deze mensen erin komen, gaan wij weg. Ik heb vandaag zelfs een herinnering naar het stadhuis gestuurd waarin dat te lezen is.”