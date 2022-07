Wat te doen bij extreme hitte? Gemeente Utrecht komt met hitteplan voor deze zomer

Wat moeten we doen als het de komende weken extreem warm wordt? Om goed voorbereid te zijn op eventuele hitte deze zomer, heeft de gemeente Utrecht een hitteplan gemaakt. In gevallen van extreme en aanhoudende hitte, gaat het plan in werking. Op die manier moeten de gevolgen van de hitte – zoals serieuze gezondheidsklachten – worden beperkt. Het plan is gebaseerd op het nationaal hitteplan van het RIVM, en toegespitst op de gemeente.

Er wordt gewerkt met drie verschillende waarschuwingscodes, die afgegeven worden afhankelijk van hoe warm het wordt en hoe lang de hitte duurt. Allereerst is er code geel, dat wordt afgegeven als het vier dagen op rij warmer is dan 27 graden of één dag warmer dan 35 graden. Bij code geel liggen de adviezen redelijk voor de hand, namelijk ‘drink voldoende water’ en ‘houd het huis koel’. De gemeente komt bij code geel per wijk met extra informatie, zoals locaties van watertappunten en spetterbadjes. Ook extra zorg voor dieren komt aan bod.

De volgende waarschuwingscode is code oranje, dat wordt afgegeven als het drie dagen op rij boven de 35 graden, twee dagen boven de 36 graden of één dag boven de 38 graden is. De adviezen die bij code geel worden afgegeven gelden bij code oranje ook. Daarnaast wordt er extra informatie gedeeld, zoals over het herkennen van symptomen van hittestress. Van code rood is sprake als het weer een grote impact heeft op de samenleving. In het geval van code rood wordt er in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht een crisisplan in werking gesteld.

Informatie delen

De gemeente gaat Utrechters over de eventuele maatregelen inlichten via de sociale media-kanalen van de gemeente en nieuwsbrieven in de wijken. Evenementen krijgen een hitteprocedure toegestuurd als verwacht wordt dat het 25 graden of warmer wordt. Ook wordt – naar aanleiding van vragen die de Partij voor de Dieren vorig jaar stelde – contact opgenomen met bedrijven waar dieren worden gehouden.

Verder wordt er extra rekening gehouden met Utrechters die extra risico lopen, zoals eenzame ouderen, mensen met een chronische aandoening, dak- en thuislozen, jonge kinderen en mensen met overgewicht. Om deze mensen te bereiken wordt samengewerkt met onder andere zorgaanbieders en wijkteams.