Wat vindt Utrecht van de Gouden Koets? Binnenkort is een pop-up onderzoek op Stadhuisbrug

Het Amsterdam Museum komt op vrijdag 17 september naar Utrecht met een mobiele onderzoekinstallatie. Met de installatie wil het museum te weten komen wat Nederland vindt van de Gouden Koets.

De Gouden Koets is volgens het Amsterdam Museum ‘beladen erfgoed’. Op het rijtuig zijn bijvoorbeeld voorstellingen uit de koloniale tijd te zien. “Is het wenselijk dat de koets na de restauratie blijft rijden op Prinsjesdag en tijdens Oranjehuwelijken en inhuldigingen? Verdient het rijtuig aanpassingen, of hoort het voortaan in een museum thuis? Deze tentoonstelling belicht uiteenlopende perspectieven op dit controversiële rijdende erfgoed”, is te lezen op de website van het museum.

Stadhuisbrug

De pop-up onderzoekinstallatie is vanaf 11.30 uur te vinden op de Stadhuisbrug. Daar zijn alle inwoners van Utrecht en omgeving welkom om op een interactieve manier hun kennis over de Gouden Koets te testen en om hun mening te delen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanwege de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Die werd op 17 juni 2021 geopend door Koning Willem-Alexander. In de tentoonstelling wordt de Gouden Koets en de geschiedenis van het rijtuig vanuit allerlei invalshoeken belicht.

Perspectieven

De mobiele onderzoeksinstallatie trekt door heel Nederland. Het doel daarvan is om van zoveel mogelijk Nederlanders hun perspectief op de koets te verzamelen. Die zienswijzen komen terug in de tentoonstelling.

Na een restauratie van ruim vijf jaar is de Gouden Koets voor het eerst weer voor publiek te zien. Bezoekers kunnen de koets in alle rust van heel dichtbij bekijken in een glazen behuizing op de binnenplaats van het Amsterdam Museum.