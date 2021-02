Wat voor binnenstad heeft Utrecht in 2040? Gemeente presenteert visie

Hoe willen we dat de binnenstad er in 2040 uitziet, en hoe gaan we dat de komende jaren regelen? Het zijn belangrijke vragen waar de gemeente Utrecht nu een visie voor heeft gemaakt. Het is nu aan de stad om op het plan te reageren.

Het centrum van Utrecht is van iedereen; bewoners, ondernemers, Utrechters, bezoekers en toeristen. De stad groeit echter heel hard, de komende 20 jaar komen er 100.000 nieuwe bewoners bij. Dat zal ook zeker in de binnenstad te merken zijn. Om het een beetje prettig te houden zijn daarom keuzes nodig.

Vragen die gesteld moeten worden; wie wonen er straks in de binnenstad? Hoe wordt de ruimte verdeeld tussen voetgangers en fietsers? Hoe zorgen we ervoor dat de binnenstad niet te lijdt onder het veranderde klimaat? Wat voor evenementen willen we? Hoe bewaren we de schoonheid van onze binnenstad?

De Utrechtse wethouder Anke Klein licht toe: “We beseffen meer dan ooit hoe belangrijk het is om een fijne plek te hebben om te wonen, een concert of museum te bezoeken, uit eten te gaan of bijvoorbeeld te wandelen. Maar hoe zorgen we ervoor dat al deze activiteiten nog naast elkaar kunnen bestaan over 20 jaar in de binnenstad? De binnenstad is dan niet langer het enige stadscentrum, maar wel ons historisch centrum waar we zorgvuldig en met respect mee om willen gaan.”

De visie die er nu ligt geeft overigens niet overal een panklaar antwoord op. Klein zegt daarover: “De Omgevingsvisie Binnenstad 2040 lost niet alle dilemma’s op waar we in de binnenstad voor staan, maar geeft wel richting en zet op de agenda wat we de komende twintig jaar willen en moeten aanpakken.”

Richtingen

In de visie worden 26 richtingen genoemd. Het zijn er teveel om hier allemaal op te noemen. We noemen er een aantal, zoals nummer 9: een gevarieerd woningaanbod. Het aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen moet groeien en er moet weer boven winkels gewoond worden. Transformatie van woningen naar andere functies moet tegengegaan worden. Er moet ook meer variantie komen in het soort woningen. Daarom kijkt de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen per buurt welke type woningen gewenst is.

Een ander belangrijk onderwerp voor veel mensen 12: Horeca past bij de plek. Hiermee wil de gemeente inspelen op horecaconcpeten die aansluiten bij de sfeer en gebruik van de verschillende straten. Men verwacht dat het aantal horecazaken wel zal toenemen, omdat hier ook meer vraag naar is. Maar horeca moet veelzijdiger worden en sowieso meer gespreid worden over de hele stad.

Als evenementen weer mogen komt nummer 14 om de hoek kijken: Evenementen passen bij de locatie. De gemeente schrijft in de visie dat de rol van ‘faciliterend’ meer richting ‘sturend’ zal gaan. Dit om eenzijdigheid te voorkomen en de juiste plek voor het juiste evenement te kiezen.

Ook wil de gemeente met nummer 23: Vertragen op de binnenstadsas de route tussen Vredenburgknoop (Smakkelaarsveld) naar Lucasbolwerk (Stadsschouwburg) anders inrichten. Dit is nu een belangrijke route voor OV en fietsers. Maar wellicht kan dat helemaal anders, door fietsers meer langs de singel te laten fietsen en alternatieven te bedenken voor de vele bussen op deze route. Op een toekomstbeeld, dat ter inspiratie moet dienen, zien we in de visie zelfs een tram rijden door de stad.

En hoe willen we als stad omgaan met toeristen en bezoekers? Daar speelt nummer 26 op in: Bezoekers gastvrij ontvangen. Volgens de visie is Utrecht geen stad voor massatoerisme, maar zet in op kleinschaligheid en kwaliteit voor bezoekers. Overigens verwacht men wel dat het aantal bezoekers toeneemt, zowel uit de eigen stad en regio als internationale gasten. Het thema waarop toeristen moeten afkomen: kennis en cultuur.

Er zijn nog veel meer punten; die voor de ene bewoner of ondernemer belangrijker zijn dan voor de ander. Denk aan zaken als veiligheid, duurzaamheid, klimaat, rust, levendigheid en mobiliteit. Het singelpark wordt uitgebreid, de voetganger krijgt meer ruimte, stegen moeten meer open worden, pleinen krijgen herwaardering, bijzondere gebouwen moeten meer publiekelijk toegankelijk worden, minder parkeren op straat en meer. De komende tijd zal DUIC de onderwerpen blijven uitlichten.

Zelf vast naar alle onderwerpen kijken? Dat kan hier.

Hoe is de visie tot stand gekomen?

De gemeente heeft voor de omgevingsvisie samengewerkt met de Binnenstadgroep. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende groepen in de binnenstad waaronder ondernemers, bewoners, studenten, kerken, dak- en thuislozenopvang, historische vereniging, universiteit, woningcorporatie, Utrecht Marketing, Jaarbeurs en de gemeente.

De afgelopen twee jaar zijn verschillende fysieke en digitale bijeenkomsten geweest, gericht op verschillende doelgroepen en thema’s die de binnenstad raken. Daarnaast zijn er met luisterpalen in verschillende wijken meningen van inwoners over de binnenstad in 2040 opgehaald. Allemaal met het doel een zo breed mogelijk gedragen omgevingsvisie te maken.

Reageren

Op www.utrecht.nl/omgevingsvisiebinnenstad kan iedereen via een formulier reageren. Er worden daarnaast nog twee online bijeenkomsten georganiseerd op 23 en 25 maart. De reacties worden gebruikt om de concept Omgevingsvisie Binnenstad 2040 aan te scherpen voordat de visie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.