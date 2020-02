Water afgesloten op zes Utrechtse basisscholen vanwege lood in leidingen: alleen nog maar flessenwater

Zes Utrechtse basisscholen hebben na de vondst van lood in het drinkwater direct de kranen afgesloten en zijn overgestapt op flessenwater. Deze maatregel is genomen nadat de resultaten binnenkwamen van een groot onderzoek naar loden leidingen bij scholen in de stad.

De gemeente Utrecht is eerder dit jaar begonnen met een grote controle op de aanwezigheid van loden waterleidingen in panden waar basisscholen en kinderdagverblijven zijn gehuisvest. Het gaat daarbij om panden die gebouwd zijn voor 1960. Te veel lood in kraanwater is ongezond, vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen.

Wanneer jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. De gemeente laat ook weten dat ze daardoor een ‘iets lagere intelligentie’ kunnen krijgen.

Kranen dicht

De gemeente heeft nu de eerste resultaten binnen en daarop is meteen actie ondernomen. Bij zes basisscholen zijn namelijk verhoogde concentraties lood gevonden in het water. De kranen zijn dichtgedraaid en er mag alleen nog maar flessenwater gebruikt worden.

Het gaat om de Gertrudisschool, De Piramide, Taalschool Utrecht, SBO Belle Van Zuylen, St. Jan de Doperschool en de Ludgerschool.

Aanvullend onderzoek

Op vijf van de scholen zijn deze waarden onder andere gevonden vlakbij de watermeter. Het is onduidelijk of de verhoogde concentratie lood in het water in de leidingen in het gebouw of in de aansluiting naar het gebouw zitten. Waterbedrijf Vitens doet vrijdag 7 februari aanvullend onderzoek. Op de zesde school zijn verhoogde concentraties gevonden in de leidingen van het gebouw zelf.

Bij 19 gebouwen andere gebouwen waar onderzoek is gepleegd zijn geen verhoogde concentraties lood in het water aangetroffen.

Tientallen andere scholen moeten nog onderzocht worden. De gemeente verwacht de komende tijd de resultaten hiervan. Er is een speciale pagina op de website van gemeente ingericht met vragen en antwoorden.