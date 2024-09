Waterkwaliteit scoort op veel plekken in Utrecht onder de maat, maar daar moet verandering in komen

Op veel plekken in Utrecht voldoet de waterkwaliteit niet aan de Europese normen. De gemeente en het waterschap hebben daarom de handen ineengeslagen. Tot en met 2028 nemen zij meer dan honderd maatregelen om de kwaliteit van sloten, vijvers en grachten in de stad te verbeteren.

Kort gezegd is het water op verschillende plekken niet optimaal voor de dieren en planten die erin leven. Om deze zogenoemde ecologische waterkwaliteit te verbeteren hebben de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden afgelopen week een overeenkomst getekend, waarin zij hebben afgesproken de problemen versneld aan te pakken.

“Schoon water en groene oevers zijn leuk om te zien voor mensen, cruciaal voor dieren om in te leven en beter voor de biodiversiteit”, zegt wethouder Susanne Schilderman.

“In Utrecht zijn er nog veel plekken waar de waterkwaliteit en de omgeving van water verbeterd kan worden. Dankzij deze samenwerkingsovereenkomst gaan we dat nu samen met het waterschap versneld doen.”

Maatregelen

Maatregelen waar mensen kunnen denken is de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het verbeteren van de doorstroom om de vorming van kroos tegen te gaan, het weghalen van exotische waterplanten en de verspreiding van inheemse soorten juist stimuleren, sloten baggeren en zwerfafval uit het water vissen. Een van de plekken die al wordt genoemd is het water rondom Fort de Klop.

“De maatregelen die we gaan uitvoeren zorgen voor schoner water in de stad, maar ook voor een betere waterkwaliteit in rivieren en kanalen ver daarbuiten. Veel water staat namelijk met elkaar in verbinding”, zegt Hoogheemraad Els Otterman.