Waterlinieweg in Utrecht gedeeltelijk dicht door gekantelde vrachtwagen, afrit afgesloten

De Waterlinieweg tussen de A28 en Stadion Galgenwaard is vrijdagochtend voor een deel dicht door een gekantelde vrachtwagen. Rijkswaterstaat meldde ongeveer een uur geleden dat de bergingswerkzaamheden ‘in volle gang’ zijn.

Door de bergingswerkzaamheden blijft de afrit richting het stadion en Lunetten voorlopig dicht.

Wel kan het verkeer erlangs dat richting Wittevrouwen/Centrum-Oost moet.

Onderaan de #A28 bij Utrecht-Rijnsweerd is het bergen in volle gang. Richting de Waterlinieweg blijft de afrit voorlopig dicht. Verkeer kan wel rechtsaf richting Wittevrouwen/Centrum-Oost. Ook de toerit is gewoon beschikbaar. Er wordt omgeleid via de A27 en A12 (RING-Zuid). pic.twitter.com/OusmPAUGJh

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 15, 2022