Waterlinieweg in Utrecht krijgt deze maand houten vangrails

Het aanbrengen van de houten vangrails op de Waterlinieweg in Utrecht gaat deze maand beginnen. De vangrails komen in de buurt van de bocht ter hoogte van Fort Lunet I. Tijdens de werkzaamheden blijft er altijd een rijbaan van de Waterlinieweg open.

De Waterlinieweg is een drukke autoweg, die in 2017 flink werd aangepakt. De weg werd veiliger, maar er bleven wel zorgen bij gebruikers en omwonenden over het weghalen van de vangrails.

De zorgen richtten zich vooral op de gebruikers van de voet- en fietspaden. Deze paden liggen op sommige plekken direct naast de Waterlinieweg. Als een auto van de baan zou raken zou deze op dit pad terecht kunnen komen.

De gemeente besloot daarom in 2019 dat er toch weer vangrails komen. De vangrails worden van hout gemaakt, wat volgens aannemer Heijmans verschillende voordelen heeft. “Een houten vangrail heeft een natuurlijke uitstraling en past daardoor beter bij een stedelijke omgeving dan stalen vangrails, terwijl ze net zo veilig zijn. Een stalen vangrail geeft meer de uitstraling van een snelweg en werkt daarmee een hogere snelheid in de hand.”

Duurzaamheid

Het hout is volgens Heijmans afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en op een duurzame manier geïmpregneerd, waardoor het langer meegaat. Ook in de uitvoering wordt zoveel mogelijk ingezet op duurzaamheid, vertelt projectleider Ton van de Ven van Heijmans.

“We werken met elektrisch handgereedschap, de tekstkarren werken op zonnecellen, ik rij in een elektrische auto en we proberen zo min mogelijk ritten te maken bij het aanvoeren van materiaal. Daarnaast hebben we leveranciers gevraagd om het materiaal te leveren zonder verpakkingsmateriaal. Dat scheelt een hoop plastic afval.” Bij elkaar zouden die maatregelen zorgen voor 94% minder CO2-uitstoot.

De werkzaamheden worden tussen 10.00 en 15.00 uur uitgevoerd om het verkeer zo min mogelijk te hinderen.