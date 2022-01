Waterschap roept gemeente Utrecht op vervuilende boten te weren op de Kromme Rijn

Water Natuurlijk, een partij in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), wil samen met andere fracties dat onder meer in Utrecht geen vervuilende boten meer op de Kromme Rijn varen. Het waterschap is daarom gevraagd de gemeente op te roepen een verbod voor dit soort boten in te stellen.

HDSR regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. “Wij zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten”, is te lezen op de website van het waterschap.

Motorbooteigenaren moeten op dit moment een vergunning aanvragen bij het HDSR om te mogen varen op de Kromme Rijn. Zij krijgen deze vergunning altijd als de boot aan bepaalde afmetingen voldoet. Het waterschap is namelijk alleen bevoegd eisen te stellen aan het formaat van de boot en niet aan bijvoorbeeld de uitstoot. Gemeentes kunnen hier echter via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wel eisen aan stellen.

In het coalitieakkoord van HDSR is te lezen dat emissieloos varen op de Kromme Rijn een van de doelstellingen is. Het waterschap roept daarom de gemeenten Utrecht en Bunnik op om een verbod op te nemen in de APV.