Waterschap waarschuwt voor blauwalg en botulisme in regio Utrecht

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) waarschuwt zwemmers in de regio Utrecht voor de kans op blauwalg en botulisme. Zowel blauwalg als de bacterie die botulisme veroorzaakt gedijen goed in warm water en zijn slecht voor de gezondheid.

“Het is lekker zomerweer. De verwachting is dat het de komende week aanhoudt. Dit weer nodigt uit om lekker te gaan zwemmen. Maar voor u het water in duikt is het goed om te kijken waar u wel kunt zwemmen en waar beter niet”, schrijft het waterschap.

Bij warm weer bestaat namelijk de kans dat blauwalg of botulisme zich verspreiden in het water. Blauwalgen zijn bacteriën die van nature voorkomen in oppervlaktewater. “Als de watertemperatuur stijgt, stijgt ook de hoeveelheid voedingsstoffen en dit leidt tot een sterke groei van algen. […] Sommige blauwalgen produceren gif, vooral wanneer het langere tijd warm weer is.”

Botulisme

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging die voornamelijk toeslaat bij watervogels en vissen. De bacterie die botulisme veroorzaakt gedijt goed in ondiep en zuurstofarm water dat langere tijd warmer is dan 20 graden Celsius.

Vooralsnog zijn blauwalg en botulisme nog niet waargenomen in de officiële zwemwateren in en rond de stad Utrecht. HDSR adviseert ook alleen het water in te duiken op plekken die zijn aangewezen als officiële zwemlocaties. Deze plekken zijn te vinden op deze website.